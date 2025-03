«Me siento muy querido en Castellón, siempre es una ilusión volver a esa plaza»

Desde que en 2022 arrancara su carrera como matador de toros dando un golpe de atención en la Magdalena, no ha parado de triunfar en una ascendente carrera. Cada año, Tomás Rufo ha defendido Castellón como su gran feudo, convirtiéndose en el gran triunfador de las tres últimas ediciones. Este joven torero toledano, que ya se posiciona como una figura en ciernes, ha creado un idilio con esta tierra que le espera cada año con expectación. Está anunciado el sábado 29 para defender su cetro en un duelo con Daniel Luque. El gran triunfador frente al ausente más destacado de la pasada edición. La rivalidad y competencia están aseguradas.

¿Cómo afronta la tarde del 29 de marzo en Castellón?

Me hace muchísima ilusión volver después de estos años pasados, en los que creo que han pasado cosas muy importantes. Es un cartel muy interesante, con una ganadería que creo que está en su mejor momento. Puede ser una tarde emotiva en la que pasen muchas cosas. Es bonito poder torear con los toreros que más están apretando y están en todas las ferias como Daniel Luque. Estoy seguro que ninguno de los dos nos vamos a dejar nada dentro y la gente va a salir encantada de la plaza. El aficionado quiere ver rivalidad, un cartel distinto, por eso ha encajado bien el mano a mano.

Con dos buenos capoteros como ustedes, la rivalidad en quites está asegurada.

Cada uno con sus armas intentará dar la mayor dimensión posible. En un mano a mano tiene que jugar un papel grande la variedad. Y también hay que sorprender, para conseguir que la tarde sea interesante y no caiga en el aburrimiento.

La afición de Castellón le espera con expectación, ya se ha convertido en uno de sus toreros predilectos, por méritos propios.

Es que donde surge mi primer pelotazo como matador de toros es allí, cuando corto cuatro orejas una tarde con El Juli y Roca Rey. Y desde entonces me siento muy querido por esa plaza, me han acogido como si fuese prácticamente de aquella tierra. Para mí siempre es una ilusión tremenda volver. Desde luego que una temporada para mí sin Castellón, no sería lo mismo, puesto que uno siempre quiere volver donde ha estado a gusto. Es una plaza que me encanta, me siento cómodo y la gente es muy buena. Siempre quiero estar sí o sí en esta feria.

Comenzará temporada en Fallas tras un invierno de recuperación intenso tras ser sometido a una operación de rodilla. ¿Cómo está?

Ahora ya estoy mejor y me encuentro fuerte, pero han sido unos meses duros de recuperación. Estoy metido en el campo, haciendo tentaderos y me encuentro con mucha más seguridad y confianza. Tengo muchas ganas e ilusión por empezar, creo que va a ser un año muy importante para mí.

Una temporada que se inicia junto a un nuevo apoderado, Víctor Zabala de la Serna, tras su periplo con la casa Lozano.

Estoy más que agradecido por el trato recibido siempre de los Lozano y por cómo me han hecho las cosas, creo que ha sido perfecto todo. Pero llegó el momento de un cambio y estoy contento, con mucha ilusión. Estoy anunciado en las principales ferias de arranque de temporada y ahí es donde uno tiene que apretar para que luego la temporada se siga cuajando. Es un año que va a ser clave para mi carrera.

Va usted encaminado a coger el testigo de ese cambio generacional de las figuras actuales.

Debe haber un relevo, como todo en la vida. Y creo que estoy en una posición muy buena. Tanto yo como otros compañeros en mi situación, tenemos una gran oportunidad que debemos aprovechar y no bajarnos del barco. Tengo mucha fe y afronto este año con una ilusión tremenda.