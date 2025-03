Manzanares, Ortega y Aguado, expectación ante el ‘cartel del arte’

Una de las corridas de la Feria de la Magdalena que está teniendo muy buena respuesta en el público es la que tendrá lugar el viernes 28 de marzo. Compuesto por Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado, se ha bautizado por la afición como el cartel del arte, pues los tres toreros son grandes exponentes de esta tauromaquia que busca emocionar por la vía lírica y del sentimiento.

Se da la circunstancia de que no es la primera vez que se conforma esta terna, pues ya torearon juntos en una de las plazas de mayor encanto y con una afición llena de embrujo partidaria de este tipo de combinaciones: la Real Plaza del Puerto de Santa María. Fue en el año 2022 y aquella tarde fue Juan Ortega quien se llevó el gato al agua al cortar dos orejas y abrir la puerta grande.

Tampoco será la única vez que coincidan esta temporada, pues también lo harán al final de la misma en Sevilla, en la Feria de San Miguel, otra de las plazas con sensibilidad para este tipo de carteles.

Castelló es otro de los feudos en los que gustan estos diestros de arte, a pesar de que siempre está latente el riesgo de salir cabreado de la plaza por no cumplir las expectativas creadas, o al revés, puede ser una gran oportunidad para vivir una tarde histórica, de las de «partirse la camisa» embriagados por el buen toreo. La Magdalena pasada pudo comprobarse el gran ambiente vivido en un cartel parecido, en esta ocasión tres sevillanos: Morante, Ortega y Aguado. No salió indiferente el público, unos hablaban y no paraban de la personalidad de Morante, otros de la naturalidad de Aguado y sobre todo, seguían rememorando la despaciosidad con la que Juan Ortega dio aquel cambiado de mano que no parecía tener fin. Cabe recordar que Ortega firmó la gran faena de la feria y cada vez es mayor la lista de fieles partidarios que quieren sentir el toreo del trianero.

Expectación

Juan Ortega y Pablo Aguado son los máximos exponentes de la escuela sevillana. Su toreo tiene el misterio de la novedad y el sabor añejo del clasicismo. Están en boca de todos y en cuanto el tiempo acabe de macerarlos, se consolidarán como grandes figuras del toreo. Las Ventas los ha reunido en un mano a mano para San Isidro y la expectación ha sido tal que catorce horas después de abrir las taquillas se colgó el cartel de «No hay billetes».

Manzanares, que siempre ha asumido retos en esta plaza que para él es especial, abrirá cartel cuando siempre los ha cerrado. Comenzó a hacerlo al cumplir su vigésimo aniversario de alternativa, pero hasta entonces, nunca abría carteles. El alicantino es muy querido en esta plaza y será el único torero que hará doblete contando la corrida de Sant Pere en junio. Castelló y Manzanares siempre van de la mano. Será un gran aliciente para Magdalena.