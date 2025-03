Juan del Val: «Por Juan Ortega tengo debilidad, es el que mejor y más despacio torea»

Escritor y guionista, Juan del Val ha demostrado que tiene tanto talento con la escritura como con la palabra. Y es que sus apariciones en el programa de entretenimiento más visto de este país, El hormiguero, le han convertido en un personaje popular y mediático. Una voz influyente de la comunicación que jamás ha ocultado su gran pasión: los toros. No solo eso, su defensa acérrima en prime time es un salvavidas para el toreo que naufraga en un oleaje a la contra.

Más que una entrevista, con Juan del Val se habla de toros. Y es que para quien no lo sepa, sus inicios en el mundo de la comunicación fueron en el periodismo taurino, como crítico del semanario 6Toros6, del programa Clarín de Radio Nacional de España, o en Vía Digital. Fue en esa época, en los años 90, cuando Juan del Val visitó Castelló y su Feria de la Magdalena, que cubrió en varias ocasiones para estos medios y que considera «uno de los mejores ciclos de principio de temporada». «Recuerdo varios triunfos de quien ahora es empresario, Alberto Ramírez», matiza este madrileño de 54 años.

No ha dejado de ir a los toros pese a sus múltiples compromisos televisivos, pero desde hace unos años todavía más, arrastrado por el misterio de un torero del que se considera partidario número uno: Juan Ortega. De hecho, asegura que sus vacaciones estivales son «para verle torear».

¿Qué tiene Juan Ortega como torero que le cautiva a usted tanto?

Por Juan tengo debilidad porque actualmente es el que mejor torea o al menos, el que torea más despacio. Es una suerte que haya un torero como él en los carteles de las ferias. Yo me lo paso muy bien viéndole torear. Tengo además una muy buena relación personal con él, independientemente de que me guste o no como torero.

Juan del Val saca a hombros a Juan Ortega tras un triunfo. / Aplausos

¿Será Juan Ortega la próxima gran figura del toreo?

Hay una evolución en Juan Ortega, cada vez torea mejor y cada vez le valen más toros. Eso le puede llevar a que triunfe y sea figura del toreo. No creo que sea un torero solo para aficionados, porque no hace falta entender de toros para que te guste Juan Ortega. Cuando alguien le ve torear con esa despaciosidad, eso llega y lo entiende cualquiera.

En Juan Ortega se cumple esa famosa máxima de Belmonte según la cual se torea como se es.

En la vida, hagas lo que hagas, se nota cómo es cada uno y toreando se precia muchísimo más. Juan tiene una obsesión por el toreo y por torear cada vez mejor, su prioridad no es cortar las orejas ni triunfar ni torear más corridas. Creo que su personalidad y su manera de torear son muy semejantes. Tiene mucho temple en la vida y una manera de estar especial. Es un tío templado, en la vida y en el ruedo.

A los aficionados les gustaría ver a más toreros en la televisión. ¿Para cuándo una entrevista a Juan Ortega en el ‘El hormiguero’?

A mí también me gustaría, hago lo que puedo. Es cierto que en El hormiguero han estado toreros como El Juli, Ponce o Manzanares, pero sí es verdad que hace algunas temporadas que no vienen. A mí me encantaría verlos y muchas veces se los propongo a Pablo Motos. Creo que en algún momento cuajarán esas ideas y algún torero será entrevistado en El hormiguero, porque creo que forma parte de la sociedad y es un espectáculo del que hay que hablar con normalidad.

Hay que agradecerle que una voz en televisión tan influyente eche un capote a los taurinos.

No creo que tenga ningún mérito. Yo soy aficionado a los toros y no voy a renegar de eso, me convenga o no. He formado parte de este mundo y he aprendido mucho en cuanto a comunicación, también de valores… Las personas más interesantes que he conocido en mi vida son del mundo del toro, por lo tanto no tiene ningún mérito defender este arte sin ningún complejo.

Usted empezó escribiendo de toros, como cronista taurino.

No sabía ni escribir ni de toros (ríe). El periodismo taurino me aportó mucho, lo ejercí hasta el año 2001. En este mundo hay mucho más talento que en casi todos los lugares donde yo he estado después. Mira… yo soy lo que soy, porque soy aficionado a los toros. Por eso, ante todo, soy taurino.

A pesar de todo, el toreo parece que vuelve a estar de moda, sobre todo entre la juventud. El mejor ejemplo es su hijo, un gran apasionado como usted.

La media de edad ha bajado muchísimo. En mi época no había el ambiente de toros que hay ahora mismo entre los jóvenes. Lo veo en mi hijo, que va a los toros con muchos amigos de su edad. Me da miedo que sea un espejismo, lo que me gustaría es que la gente fuera más a las novilladas, que haya cierta conversación taurina en la sociedad, que en los pueblos se vaya a los toros… Sería esencial para que todos esos jóvenes se quedaran y pudieran venir algunos más.

Le esperamos en la Feria Taurina de Castelló… Con Manzanares, Juan Ortega y Aguado en el cartel será difícil resistirse.

Es un cartelazo. Por Juan Ortega tengo debilidad, sin ninguna duda, pero los tres son toreros grandiosos y puede ser una gran tarde.

