Cita taurina en Castelló
Teixeira y Moralao vencen en la final de la Liga de las Anillas
El concurso organizado por Toropasión en el coso de la capital de la Plana contó con la participación de las mejores parejas del circuito
Antonio Casado
La plaza de toros de Castellón ha acogido esta tarde un vibrante concurso de recortadores con anillas organizado por la empresa Toropasión. La gran final de la Liga de las Anillas All-Stars ha contado con la participación de las mejores parejas del circuito. Edgar Teixeira y Rafa Moralao, Javier Zabala y Aitor Genzor, Álvaro Cheli y Javier Membrado, Luismi Kimera y Mario González, y Eusebio Llaó y Jaime Meavilla han hecho vibrar al público con un innovador formato, en el que cada una de las cinco parejas participaron en dos ocasiones con vacas de distintas ganaderías y en las que su pase a la final estaba condicionado por el número total de anillas conseguidas en ambas actuaciones.
La final ha resultado de gran nivel y ha mantenido la emoción hasta el último momento. La pareja formada por Edgar Teixeira y el alcorino Rafa Moralao se ha alzado con la victoria tras colocar siete anillas, demostrando compenetración y valentía ante dos exigentes vacas.
El público ha disfrutado mucho con la actuación de la vaca Emilia II, de la ganadería de Eulogio Mateo, que ha protagonizado dos actuaciones espectaculares y ha sido una de las grandes protagonistas del concurso por su bravura y movilidad. Por su parte, Mario González y Kimera han completado una destacada participación con tres anillas en total, dejando también buenas sensaciones en una tarde de emoción y torería popular en el coso castellonense.
