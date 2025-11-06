¿El evento taurino del año? La Vall d’Uixó estrena Boufest con bueyes, música y grandes nombres del toro

La Vall d’Uixó se prepara para vivir del 8 al 16 de noviembre una de sus citas más emblemáticas del calendario cultural: la XXVI Semana Cultural Taurina organizada por la Penya Cultural Taurina 'El Natural'. Este año, el programa incorpora por primera vez el Boufest, Encuentro Popular Taurino de La Vall d’Uixó, una jornada festiva que combinará tradición, música y actividades abiertas a todos los públicos.

Entre los protagonistas de esta edición destacan dos nombres propios del mundo del toro: Antonio Bañuelos, presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL); y Fernando Robleño, matador recientemente retirado tras más de veinte años de carrera y una emotiva despedida en la plaza de toros de Las Ventas.

Cartel de la I Trobada Popular Taurina Boufest. / MEDITERRÁNEO

Música, toreo de salón y el primer encierro de trashumancia

El domingo 9 de noviembre, la Plaza del Parque acogerá el Boufest, que se presenta como una de las grandes novedades de esta edición. Contará con una exhibición de toreo de salón a cargo de Varea y la Escuela Taurina de Castellón; el primer encierro de trashumancia con bueyes mansos en la historia de La Vall d’Uixó; actuación en directo del grupo Rumbao y talleres, stands y actividades familiares para acercar la cultura taurina a nuevos públicos.

Programa completo

Sábado, 8 de noviembre

13.00 h – Inauguración de la exposición de fotógrafos locales en la avenida Jaime I.

19.00 h – Tertulia con Antonio Bañuelos, moderada por Jorge Casals, en Caixa La Vall.

Domingo, 9 de noviembre – Boufest

Desde las 10.00 h en la Plaza del Parque.

Sábado, 15 de noviembre

20.00 h – Tertulia con Fernando Robleño, moderada por Jorge Casals, en Caixa La Vall.

Domingo, 16 de noviembre – Clausura