Del 8 al 16 de noviembre
¿El evento taurino del año? La Vall d’Uixó estrena Boufest con bueyes, música y grandes nombres del toro
Fernando Robleño y Antonio Bañuelos protagonistas en la XXVI Semana Cultural Taurina de 'El Natural'
R. D. M.
La Vall d’Uixó se prepara para vivir del 8 al 16 de noviembre una de sus citas más emblemáticas del calendario cultural: la XXVI Semana Cultural Taurina organizada por la Penya Cultural Taurina 'El Natural'. Este año, el programa incorpora por primera vez el Boufest, Encuentro Popular Taurino de La Vall d’Uixó, una jornada festiva que combinará tradición, música y actividades abiertas a todos los públicos.
Entre los protagonistas de esta edición destacan dos nombres propios del mundo del toro: Antonio Bañuelos, presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL); y Fernando Robleño, matador recientemente retirado tras más de veinte años de carrera y una emotiva despedida en la plaza de toros de Las Ventas.
Música, toreo de salón y el primer encierro de trashumancia
El domingo 9 de noviembre, la Plaza del Parque acogerá el Boufest, que se presenta como una de las grandes novedades de esta edición. Contará con una exhibición de toreo de salón a cargo de Varea y la Escuela Taurina de Castellón; el primer encierro de trashumancia con bueyes mansos en la historia de La Vall d’Uixó; actuación en directo del grupo Rumbao y talleres, stands y actividades familiares para acercar la cultura taurina a nuevos públicos.
Programa completo
Sábado, 8 de noviembre
- 13.00 h – Inauguración de la exposición de fotógrafos locales en la avenida Jaime I.
- 19.00 h – Tertulia con Antonio Bañuelos, moderada por Jorge Casals, en Caixa La Vall.
Domingo, 9 de noviembre – Boufest
- Desde las 10.00 h en la Plaza del Parque.
Sábado, 15 de noviembre
- 20.00 h – Tertulia con Fernando Robleño, moderada por Jorge Casals, en Caixa La Vall.
Domingo, 16 de noviembre – Clausura
- 18.00 h – Gala de la Temporada Taurina 2025, en el Teatro Municipal Carmen Tur.
- Incluye la 38ª entrega de premios y Trofeo Francisco Aymimir, proyección del vídeo resumen del año y el III Encuentro de Tauromaquias Populares, con la participación de Vila Franca de Xira (Portugal).
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos castellonenses se afianzan entre los más ricos de España
- Una tienda 'outlet' de Estados Unidos aterriza en Castelló
- El acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica desploma la cosecha de mandarinas en un 40%
- Fallece un trabajador en un accidente laboral en un polígono de Morella
- Una exmiembro de la secta sexual de Vistabella: «El peluquero Juan Miguel me presentó al Tío Toni»
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvia y granizo en Castellón
- Así se prepara uno de los pueblos más bonitos de España, en Castellón, para brillar en Navidad: las novedades
- Cuatro escenas clave que arrojan luz sobre cómo era el día a día en la secta sexual de Vistabella