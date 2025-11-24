Las 'corregudes mítiques' desaparecen de À Punt tras la polémica de la manifestación de Mazón

En la tarde del sábado 26 de octubre hasta 100.000 personas siguieron en algún momento la retransmisión de À Punt para ver cómo Vicente Barrera y Enrique Ponce habían toreado en la Feria de San Juan de Alicante en 1997. Algunos de los que se conectaron lo hicieron con cierta sorpresa porque esa tarde miles de personas se manifestaban en las calles del centro de València contra Carlos Mazón. Aquella circunstancia provocó una polvareda tal que ha hecho desaparecer este programa remember que un mes después solo ha tenido una edición más: la del domingo 27 de octubre, justo el día siguiente, cuando la polémica solo estaba tomando vuelo.

Desde aquel día han pasado cuatro fines de semana, ocho oportunidades (sábado y domingo), la última este mismo, para ver alguna faena del pasado que, sin embargo, no ha vuelto a aparecer por la pantalla de la radiotelevisión pública valenciana. Y no es casual. El malestar que provocó esta emisión ha hecho que el ente, con petición expresa del consejo de administración al director general, decida congelar la emisión de estas corridas. Sí se ha mantenido el programa La Plaça, centrado en los 'bous al carrer' y piezas sobre el mundo taurino, pero no el formato de Corregudes mítiques.

De momento, fuentes de À Punt explican que se ha paralizado su emisión, sin dar fechas para remprenderlas o una cancelación oficial. En su lugar se están reponiendo películas, la mayoría extranjeras y con años a sus espaldas, o programas emitidos en otros momentos de la semana como Tupper Club, este sábado. También ha coincidido con eventos deportivos que se han dado en directo como el Hércules-Villarreal B de Primera RFEF o un partido de la primera división de futsal entre los equipos de Alzira y Peñíscola.

Es uno de los giros que se han dado en la radiotelevisión pública que tuvo en la emisión de esta faena en lugar de la manifestación su punto más bajo en reputación, algo que admiten fuentes del interior de la casa. A esa vertiente se ha sumado el choque laboral por la Relación de Puestos de Trabajo propuesta por la dirección de la empresa y que rechazaron los sindicatos. Esta se iba a aprobar a principios de noviembre, pero las críticas de la plantilla lo tiraron para atrás y ahora se ha solicitado por parte de la cúpula del ente emprender una nueva negociación.

Protesta de los trabajadores de À Punt a las puertas de la sede en Burjassot. / Levante-EMV

Es en ese punto en el que Ens Uneix, quien forma parte del consejo de administración por el representante que tiene la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ha ejercido de avanzadilla y ha dado algunas pinceladas de la nueva propuesta que está planteando la dirección de la radiotelevisión valenciana. Lo ha hecho una de sus referentes, la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix, en el pleno de la corporación provincial de esta semana, un espacio a priori sin conexión en la fiscalización de À Punt, pero que ha servido a los municipalistas para exhibir influencia en el ente.

Más presupuesto

Así, ante una moción de Compromís sobre la cadena pública, Enguix ha desgranado que disponían de información de algunas de las novedades que se iban a introducir en la nueva propuesta de RPT. En este sentido, comenzó señalando que no se amortizará la plaza de jefe de Meteorología, algo que ya publicó este periódico y que la propia dirección del ente trasladó a los sindicatos a principios e esta semana. Tampoco se amortizarán los dos puestos de jefe de edición de Deportes y se eliminará el requisito de inglés para los técnicos jurídicos.

Ese es el cambio en los puestos que ya están, pero también los habrá sobre los que iban a venir. En este sentido, Enguix anticipó que no se crearán 8 puestos de periodista-presentador sino que serán seis, que no se creará la plaza de director de la radio y que se impulsará un "coordinador de informativos". No obstante, la formación municipalista lanza su reproche no tanto en la estructura laboral concreta sino en la falta de presupuesto. "Reclamamos más apoyo para la tele pública, nació acomplejada", lamentó la vicepresidenta provincial en el pleno de la diputación recordando que el presupuesto de À Punt es "tres veces inferior" por habitante a la televisión de Aragón.