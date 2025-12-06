Roca Rey, base de una Magdalena que enfrentará a Talavante y Juan Ortega

La Feria de la Magdalena de Castellón verá la luz antes de Navidad, concretamente este martes, que es cuando se harán oficiales los carteles en la tradicional presentación que tendrá lugar en el Casino Antiguo a las siete de la tarde. La Casa Matilla y Alberto Ramírez han madrugado este año cumpliendo con un doble objetivo: la previsión del aficionado y la venta de abonos y entradas en periodo navideño.

La feria irá del 9 al 15 de marzo y su estructura es similar a la de pasadas ediciones, la única diferencia con respecto a la última es que habrá un festejo menos, en este caso la novillada picada. El serial constará por tanto de cuatro corridas de toros, un festejo de rejones y dos novilladas sin picadores de la Escuela Taurina de Castellón.

Figuras, regresos y carteles estrella

Las figuras serán la base de unas combinaciones cuyo atractivo principal será el regreso de Roca Rey, después de su clamoroso lleno y triunfo en junio. El número uno del toreo sí que cuenta esta vez con Castellón para su arranque de temporada, por lo que su presencia sostiene el peso del abono. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que el peruano estará en el cartel estrella con Manzanares y Pablo Aguado, sin duda un cartel que tendrá una gran aceptación entre el público. Pero no será el único plato fuerte, el gran triunfador de las dos últimas ediciones, Juan Ortega, volverá a una de sus plazas más inspiradoras en un mano a mano con Talavante.

Quien tampoco faltará a su cita magdalenera es Daniel Luque, otro de los triunfadores de los últimos años en esta plaza, que atraviesa un momento de plenitud. Estará en un cartel de alta tensión, con otros dos diestros de sobrada capacidad y ambición como son Castella y Emilio de Justo.

Novedades y ganaderías confirmadas

Habrá además sitio para novedades, que en las últimas ediciones siempre han tenido hueco en esta plaza. Se presentará en esta plaza como matador de toros el joven Marco Pérez, aquel niño prodigio a quien vimos como becerrista hace tan solo poco más de dos años, en la feria de 2023. El salmantino estará con un torero muy querido en esta plaza porque fue la de su lanzamiento, Tomás Rufo, y completará la terna Miguel Ángel Perera. En cuanto a rejones, estará la gran figura Diego Ventura, junto a Lea Vicens y Rui Fernandes.

En cuanto a las ganaderías, destaca la ausencia de La Quinta. El elenco está conformado por Zalduendo, Domingo Hernández, García Jiménez, Montalvo y Los Espartales para rejones.

Regala toreo

Las taquillas se abrirán estas navidades todos los sábados de diciembre (13, 20, y 27) y el 3 de enero, para adquirir nuevos abonos. Bajo el lema Regala toreo en Navidad, la empresa pone a disposición del aficionado esta posibilidad novedosa. El horario será el habitual, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h. El abono se renovará del 3 al 14 de febrero y el lunes 16 se pondrán a la venta las entradas sueltas.