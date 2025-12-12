Juan Ortega y la ganadería La Quinta, protagonistas del Trofeo Magdalena 2025

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castelló se ha convertido este viernes, 12 de diciembre, en uno de los escenarios más simbólicos de la tradición taurina local. Allí ha tenido lugar la entrega del L Trofeo Magdalena y el XXXVIII Trofeo Divisa de Honor, los dos reconocimientos que cada año otorga el Club Taurino de Castellón para distinguir lo mejor de la Feria de la Magdalena.

Un acto con representación institucional y festiva

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha presidido la ceremonia acompañada por la Reina de las Fiestas, Clara Sanz, la presidenta del Club Taurino, Mati Obiol, miembros de la junta directiva y numerosos socios que no han querido perderse la cita. La escena, solemne y cercana a partes iguales, ha reflejado el peso que la tauromaquia continúa teniendo dentro del imaginario festivo de la ciudad.

Este 2025, el L Trofeo Magdalena recayó en el diestro Juan Ortega, reconocido como la figura más destacada de la feria taurina. Por su parte, el Trofeo Divisa de Honor —que distingue al mejor toro del ciclo— fue para la ganadería La Quinta, representada en el acto por su propietario, Álvaro Martínez. Ambos recibieron el galardón de manos de Selma, Sanz y Obiol.

La tauromaquia, identidad festiva

Durante su intervención, Selma ha subrayado el arraigo histórico de la feria taurina dentro de la Magdalena. «La feria taurina forma parte inseparable, diría que imprescindible, de nuestras fiestas fundacionales», ha afirmado. La edila ha recordado además que el propio término Fira hunde sus raíces en la tradición taurina, un elemento que, según señala, ha contribuido a consolidar a Castelló como capital festiva y cultural de referencia.

Impacto social y económico

Selma ha querido incidir también en la capacidad de la feria para movilizar a miles de aficionados. «La Feria de la Magdalena se convierte en punto de peregrinación, de convivencia y de unión para miles y miles de aficionados llegados de toda la provincia y de toda España» ha remarcado, destacando el impacto económico que este movimiento genera cada año.

Reconocimiento al Club Taurino

La concejala ha dedicado finalmente unas palabras de agradecimiento al Club Taurino de Castellón, cuya trayectoria se aproxima ya a los 75 años. Lo ha definido como un referente para los aficionados y como un apoyo fundamental para mantener a Castellón en un lugar destacado dentro del calendario taurino nacional.

Con la entrega de estos galardones, la ciudad da el primer paso simbólico hacia una nueva edición de la Feria de la Magdalena, renovando tradición, orgullo y compromiso con su identidad festiva.