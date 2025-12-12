La plaza de toros de Castelló abre sus taquillas con una gran oferta por Navidad

La plaza de toros de Castelló abrirá sus taquillas este sábado, 13 de diciembre, para ofrecer un importante descuento de un 15 % a todos los que adquieran abonos para la próxima Feria de la Magdalena, cuyos carteles se presentaron hace escasos días.

Bajo el lema Regala toreo por Navidad, la empresa de la plaza de toros quiere poner a disposición de los aficionados abonos para la feria a muy buen precio y que sea una opción de regalo para estas fechas de Navidad. De ahí que los carteles se hayan presentado con mucha antelación.

Horarios

Las taquillas permanecerán abiertas los tres sábados de diciembre (el 13 el 20 y el 27 de diciembre) y también el sábado 3 de enero, tanto por la mañana como por la tarde, en horario de 10.00 a 14.00 horas, y por la tarde, de 16.00 a 19.00 horas para renovar o adquirir nuevos abonos.

Recordamos los carteles de una feria que reúne muchos atractivos con la presencia de la máxima del figura del toreo, como es Roca Rey, y con ganaderías destacadas como La Quinta, que fue la triunfadora el año pasado con el histórico indulto.

Así, las combinaciones incluyen el cartel estrella que presenta a José María Manzanares, Pablo Aguado y el ya mencionado Roca Rey lidiando toros de García Jiménez, una ganadería que regresa tras su triunfo en 2024. Además, se ha incluido a última hora la ganadería La Quinta, que pondrá un acento torista y servirá para dar oportunidad a nuevos valores como los jóvenes Aarón Palacio, Marco Pérez y Javier Zulueta, quienes harán su presentación como matadores de toros en esta feria. El broche a la Magdalena será un especial mano a mano entre Juan Ortega y Talavante, y se mantiene la tradicional clase práctica sin picadores que contará con la participación de hasta cuatro novilleros de la Escuela Taurina de Castellón y toros de la ganadería castellonense Aida Jovani.