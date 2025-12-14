«Me gustaría emocionar otra vez a la afición taurina de Castellón»

El torero Juan Ortega acabó de conquistar el corazón de la afición de Castellón, por si quedaba algún insensible que se había resistido hasta ahora, en una doble jornada de recogida de galardones que reconocían su triunfal tarde de la pasada Feria de la Magdalena. Se mostró cercano, abierto, afable en el trato… se abrió en canal para destapar sin pudor su personalidad, que como él mismo afirma, es indisoluble al torero. Por la mañana recogió en el Ayuntamiento el L Trofeo Magdalena del Club Taurino de Castellón junto al ganadero de La Quinta, Álvaro Martínez Conradi, y por la tarde, en Onda, hizo lo propio con el XXXIII Trofeo al mejor quite artístico, donde intervino en un coloquio en el que se expresó a corazón abierto, con la misma pureza y naturalidad que hace en la plaza.

La elegancia de Juan Ortega, en las calles de Castellón. / Vicent Canelles

Ya es usted un torero “consentido” de esta tierra, como dirían en México. Se le admira y se le quiere, se palpa en el ambiente.

Siempre he tenido una vinculación sentimental con esta tierra por la ganadería de mi familia paterna, los herederos de Jacinto Ortega, que enfocaron la venta de sus toros a las calles de Castellón. Yo crecí con eso y siempre ha habido un respeto enorme por esta tierra. Por eso, y es algo interior mío, tengo ese compromiso con Castellón, me siento en deuda. Y como torero, cuando vine a esta plaza, me sorprendió. No sabía el grado de afición que había, y mi sorpresa fue que había mucho público con sensibilidad, con capacidad para diferenciar las cosas profundas y las bien hechas de las que no. Como torero me motivan las plazas que tienen sensibilidad.

La plaza rugió al completo con usted, y eso que los aficionados, como decía Jesulín, caben en un autobús, pero algo pasó esa tarde que la plaza entera dijo sí a Juan Ortega.

No hace falta ser gran aficionado para emocionarse en una plaza de toros, lo que hace falta es tener cierta sensibilidad, y ahí juega mucho el talento que tenga el torero para hacerle llegar a la gente. No hace falta que te sepas el Cossío para emocionarte con un lance. Los toreros tenemos la oportunidad de hacer feliz y de emocionar a la gente, eso es un regalo que Dios te da.

Ese día toreó, al igual que otros muchos, toreó usted con una despaciosidad inaudita. El titular de aquella crónica en Mediterráneo decía: “Juan Ortega detiene las agujas del reloj”.

Me llena mucho cuando se hacen las cosas despacio delante de los toros, es algo especial. Lo disfruto cuando he sido capaz de hacerlo y me da la sensación de que hasta le gusta al toro, de hecho, he notado que hay animales que cuando más despacio le haces las cosas, más te lo agradecen y te embisten con más dulzura.

¿Es capaz el torero de reducir la embestida del toro?

Es que para mí el temple es una cosa y reducir las embestidas es otra. Templar es ser capaz de cogerle la velocidad a los toros, y sin embargo reducir es conseguir que un animal que venga a cierta velocidad seas capaz de que salga a otro ritmo, que lo atemperes. No sabría explicarte mucho más. Es como las personas, hay algunas con las que hablas un momento y te ponen nervioso, y otras que tras un café, te dejan una gran paz interior. A los toreros les pasa igual.

En Castellón nos ha dejado momentos con el capote inolvidables. Es usted uno de los mejores intérpretes del toreo a la verónica.

El capote es caprichoso porque hay días que lo sientes y son una prolongación de tus manos y hay otros días que somos dos cuerpos distintos, pero los días que consigo que aquello tenga armonía, es algo que me llena mucho interiormente. Se dice que una verónica encierra todo el toreo, al principio no lo entendía, pero ahora sí, y lo comparto, es así. Cuando comprendes un lance a la verónica, te entra todo el toreo en la cabeza. Cuando eres capaz de ejecutar bien un lance, el resto del toreo fluye.

Llega fortalecido de México, la faena al toro de Xajay en Guadalajara fue casi perfecta.

En México hay mucha pasión. Y lo que me ha encantado de ese país es que no existe el término medio, o lo amas o lo odias. Y la afición es así, o entras o no entras. Y México me ha enganchado, tiene un punto de desorden que me gusta, yo que siempre me he considerado una persona que busca mucho el orden y el control. En México he encontrado lo que nunca he buscado en mi vida, mucha informalidad y muy salvaje, y eso me ha encantado, he descubierto un camino nuevo. Fíjate que no todo es para siempre.

Juan Ortega en la entrega del premio. / Mediterráneo

¿En qué momento se encuentra Juan Ortega?

El toreo es como una candela, hay que estar siempre echándole palitos para que no se apague. Y en ese momento estoy, buscando cosas. Me mantiene muy ilusionado añadirle toreo a mi tauromaquia, es lo que busco y lo que quiero. El toreo es lo único que me hace feliz en la vida. Me siento muy a gusto con lo que yo le doy al toreo y con lo que el toreo me da a mí.

El toreo macerado en la barrica del tiempo, porque Juan Ortega se ha cocinado a fuego lento. Ahora es su momento.

Si algo he aprendido es que la profundidad y la hondura, en cualquier disciplina, lleva su proceso, porque es algo que no se puede preparar sino expresar. Para que las cosas salgan de dentro, tiene que haber unas vivencias detrás, un camino de éxitos y fracasos, eso hace que el torero o el artista explote. Per además, los toreros debemos estar en continúo cambio y una búsqueda constante, primero porque te aburres y después porque a la gente no puedes estar dándole siempre lo mismo.

¿Cuál es su ganadería favorita del momento?

Yo no creo mucho en las ganaderías, tampoco en los encastes, en las procedencias… No puedo creer y te lo explico: hay ganaderías que se parten en dos y de pronto una embiste y la otra no, ves encastes que a unos ganaderos le embisten y a otros no. Lo que hace que una ganadería embista es el ganadero, por eso hace tiempo que creo únicamente en los ganaderos, en los que de verdad, como les pasa a los toreros, entregan su vida a la ganadería y tienen el toreo metido en la cabeza. En ellos sí creo.

En la próxima feria de la Magdalena toreará mano a mano con Talavante, en uno de los carteles más atractivos. ¿Ilusionado con ese regreso a Castellón?

El cariño que le tengo a esta tierra me ha motivado a hacer algo especial en ese mano a mano. Me gustaría emocionarla otra vez, me gustaría hacerla feliz y yo ser feliz en esta plaza.

Castellón será el inicio de una temporada bonita en las principales ferias de nuevo.

Lo que me llena es torear, no tengo otra prioridad en la vida. Me da miedo lo rápido que se me pasan las temporadas, eso es lo único que no me gusta del toreo y de la vida, que se escapa demasiado rápido.

Para eso está su toreo, para detener las agujas del reloj.

Ojalá se pararan no solo en una plaza de toros, también en la vida. Yo lo intentaré en Castellón. Nos vemos el 15 de marzo.