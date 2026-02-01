La Quinta regresa a la Magdalena con los ecos de la bravura de Ruiseñor

Es uno de los alicientes de la próxima Feria de la Magdalena y no es un torero. Se trata de La Quinta, la ganadería de encaste Santa Coloma que vuelve a estar anunciada este año en la plaza de toros de Castellón tras la más que interesante corrida que lidió el año pasado y en la que el toro Ruiseñor pasó a la historia por ser el primer astado indultado en esta plaza.

No sería el único hito de su reivindicativa temporada, en Bilbao, Tapabocas también inmortalizó tal suceso, convirtiéndose en el primer toro al que se le perdona la vida en la cenicienta arena del bocho. No acaban ahí los éxitos de 2025, después de su arrollador regreso a esta tierra tras más de treinta años llegó el refrendo en Fallas, con un encierro de explosiva bravura con un Famoso de vuelta al ruedo que protagonizó un tercio de varas a cargo de un gran picador, castellonense por cierto, Francisco Ponz Puchano. La Quinta se adueñaba del corazón del Mediterráneo y ahí está de nuevo, situada en primera línea de una temporada que arrancará nuevamente en Castellón y Valencia. Merecido reconocimiento a lo logrado en la plaza.

«A esta tierra le tenemos mucho cariño. Ha sido un reencuentro muy feliz. Venimos para quedarnos. Queremos seguir dando motivos para no defraudar ni al público ni a los toreros», dice a modo de sentencia Álvaro Martínez Conradi, al frente de la ganadería junto a su hermano Pepe. Los hermanos llevan ya las riendas de este hierro, aunque el padre se mantiene ojo avizor para que no descarrilen los principales argumentos que hace medio siglo le convencieron para apostar por este encaste. «Es un toro con una mirada viva, que te penetra, con una personalidad muy acusada en sus movimientos… Tiene un carácter especial. Es un animal que para bien o para mal, te cala. Lo bonito en la Fiesta es la variedad de encastes, que haya una competencia sana, y nosotros, este encaste que se daba por perdido, lo hemos puesto en valor, caminando junto a toreros que han apostado por esta ganadería y la han hecho crecer como El Juli, Roca Rey, Daniel Luque, Emilio de Justo, Borja Jimenez, Tomas Rufo… y tantos otros toreros», expone el ganadero a la hora de realzar las características de una sangre que le tiene seducido.

Año clave

En Castellón arranca una temporada ilusionante para La Quinta: luego vendrán otras plazas como Valencia, Sevilla, Madrid y seguramente Bilbao. Ahí es nada. Su corrida abrirá la Magdalena el 8 de marzo con un cartel que es toda una apuesta por los jóvenes valores: Ginés Marín, Aarón Palacio y Javier Zulueta, con las cámaras de televisión de testigo, À Punt y OneToro. Expectación máxima. Y los ganaderos que, conscientes del compromiso y la responsabilidad, han reseñado un encierro «con el sello de identidad de La Quinta y que va a gustar mucho al aficionado. Es mitad cuatreña y mitad cinqueña», desvela el ganadero sevillano. La imagen que ilustra estas líneas así lo corrobora. El número 90, reseñado para Magdalena, parece posar con toda su guapeza para la cámara de Arjona, un cárdeno que no puede negar su procedencia Buendía.

La familia Conradi viene con todo aunque no será fácil superar el listón del año pasado. Acapararon todos los premios: Satine, Club Taurino, Real Casino-Círculo de Borriol… Se reconoció una corrida de muchos matices. «Buscamos muchos tipos de embestida. Algunos toros salen con calidad para hacer el toreo bueno y otros requieren exponer y cruzar la línea, son más exigentes. Debe haber una diversidad», concluye el ganadero.