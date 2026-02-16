Colas desde primera hora en la plaza de toros de Castelló para comprar las entradas de la Magdalena 2026

La venta de entradas de día para la Feria de la Magdalena 2026 ha arrancado este lunes con la apertura de las taquillas de la plaza de toros de Castelló. Desde las 10.00 horas, numerosos aficionados han acudido al coso de la avenida Pérez Galdós para adquirir localidades de forma presencial, una imagen ya tradicional en el inicio del periodo de venta y que se repite año tras año pese a la posibilidad de comprar las entradas a través de internet.

Venta presencial y online

Las localidades pueden adquirirse tanto en taquilla como de manera online a través de la web oficial de la empresa gestora. En cuanto a los horarios, las taquillas permanecerán abiertas de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00, y los sábados de 10.00 a 14.00 horas, mientras que los domingos permanecerán cerradas. Además de las entradas sueltas, sigue activa la venta de abonos para toda la feria, que cuentan con un 10% de descuento.

Los aficionados más madrugadores han acudido a la plaza de toros castellonense este lunes 16 de febrero. / Gabriel Utiel

Apuesta por el público joven

En los próximos días está previsto el lanzamiento de un abono joven destinado a aficionados de hasta 25 años, que permitirá asistir a todos los festejos taurinos de la feria a un precio reducido. Se trata de una iniciativa consolidada desde que Funtausa asumió la gestión de la Plaza de Toros de Castelló, con el objetivo de facilitar el acceso de nuevos públicos y reforzar la presencia de aficionados jóvenes en los tendidos, una de las señas de identidad del coso castellonense en los últimos años.

Expectación entre los aficionados

Entre los primeros compradores se encuentra Alfonso, aficionado de Betxí, que valora positivamente la confección de los carteles. “Este año, para la Magdalena, espero que la empresa haya traído buenas ganaderías con trapío, que es lo que necesitamos los aficionados. Y con respecto a los toreros y novilleros, me parece muy aceptable el cartel. Y la apuesta que han hecho por los toreros nuevos, que hay que darles sitio. Y luego, con respecto con respecto a los sitios de la plaza, siempre he sido espectador de sol, aunque alguna vez he ido a la sombra, y veo aceptable la gran semana taurina que tenemos en Castelló”.

Colas desde primera hora en la plaza de toros de Castelló para comprar las entradas de la Magdalena 2026 / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

También Mari Carmen Agost ha querido asegurar su presencia en varios festejos destacados del ciclo. “Para la Feria de la Magdalena de este año he comprado dos entradas, una para mí y otra para mi marido, para ver los rejones. Y luego he comprado otras ocho para venir con los amigos el viernes de feria y ver a Roca Rey y Manzanares”.

Por su parte, Joaquín ha optado por acudir a las corridas del fin de semana grande. “He comprado entradas para asistir el viernes y sábado de Magdalena. En cuanto a las ganaderías que serán protagonistas, me parecen estupendas, y sobre los toreros lo que es la corrida del viernes y, sobre todo la del sábado, se puede decir que es una corrida buena, buena, buena”.

Balance y previsiones

El gerente de la plaza, Alberto Ramírez, destaca el buen comportamiento del público en las fases previas de venta. “Este año planteamos el tema de la apertura de bonos y de venta de localidades con una campaña de Navidad muy atractiva que se llamó ‘Regala toreo’, que funcionó fantásticamente bien, y ante esa sorpresa seguramente lo repetiremos otros años”. Sobre el inicio de la venta de entradas de día, añade que “como siempre, esperamos que venga mucha gente como siempre ocurre”. Además, subraya que los preparativos del coso ya encaran su recta final: “Ya estamos rematando la plaza para que esté bonita de cara a la Magdalena y ya solo queda esperar que pare de llover en toda España, porque los toros, pobrecitos, están de agua hasta el cuello, que se repongan un poquito y nada, estamos ya en vísperas de la Magdalena”.