Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón, entre los carteles cerrados de la Feria de Julio de Valencia

Los carteles de las tres corridas de toros de la Feria de Julio de Valencia ya están cerrados, un ciclo que se presenta como la más valenciana de los últimos tiempos.

Según ha podido saber Levante-EMV, Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón harán el pasillo el sábado 18 de julio frente a la ganadería de El Torero.

Ausentes en Fallas

El maestro de la Rioja se ha ganado un puesto en la Feria de Julio después del importante triunfo cosechado en Las Ventas, donde abrió la puerta grande en San Isidro y volvió a reivindicar su condición de estandarte del mejor de los clasicismos.

Su actuación en Madrid ha sido determinante para que la empresa cuente con él en una de las citas más destacadas de València.

Daniel Luque, en un momento de su temporada pasada en la Feria del Toro de Pamplona / EFE

Junto a él también entra en los carteles Daniel Luque, cuya ausencia en la pasada Feria de Fallas generó numerosas críticas entre aficionados al considerar que su momento artístico y sus méritos justificaban plenamente su presencia. El sevillano regresa así a València tras un año sin comparecer en el ciclo fallero.

El viernes actuarán José María Manzanares, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey frente a los toros de Juan Pedro Domecq.

El domingo será el turno de la ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno, una divisa que regresa al coso valenciano después de 16 años. El cartel estará encabezado por el valenciano Román Collado, el joven de Algemesí, Nek Romero, y la novillera Olga Casado, lo que supondrá su presentación en el coso de la calle Xàtiva frente a dos novillos de Montalvo.

La ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno es una de las sangres salmantinas más características del campo bravo y cada vez menos abundante hoy en día.

El torero valenciano Román Collado durante su actuación en la feria de San Isidro de Las Ventas. / Levante-EMv

La novillada será de Talavante con dos de los jóvenes novilleros triunfadores de San Isidro, Julio Norte y Álvaro Serrano. Previsiblemente también el joven de Torrent, Marco Polope completaría la terna.

La configuración del ciclo de San Jaime supone una clara apuesta por el talento de la tierra y por la presencia de nombres estrechamente vinculados a la afición valenciana.

Como un salvavidas, la empresa ha querido reforzar la identidad de una Feria de Julio que el año pasado no se realizó tras las obras que tuvieron el coso de la calle Xàtiva cerrado durante ocho meses para acometer unos trabajos que modernizaron por completo la iluminación.

Una feria valenciana

De esta forma, se responde a una de las peticiones que el mismo president de la Diputación, Vicent Mompó, exigió a los empresarios del coso de la calle Xàtiva para que contaran con más toreros de la tierra en los carteles tras prorrogar su gestión un año más.

Noticias relacionadas

La presentación oficial del próximo martes despejará las últimas incógnitas sobre unos carteles que ya han comenzado a generar ilusión entre la afición y que aspiran a devolver a la Feria de Julio el protagonismo que históricamente ha tenido dentro de la temporada taurina española.