Jorge Casals, nuevo director de la revista taurina 'Aplausos'

El periodista castellonense Jorge Casals, crítico taurino del periódico Mediterráneo, ha sido nombrado nuevo director de Aplausos, la cabecera decana de la información taurina, en un relevo que refuerza la conexión de la revista con la prensa valenciana y con una de las firmas más reconocibles para la afición de Castellón.

Casals, natural de La Llosa y licenciado en Periodismo por la Universidad CEU Cardenal Herrera, asume la responsabilidad de dirigir una publicación que en diciembre cumplirá cincuenta años desde su nacimiento en 1976. El nombramiento llega en plena cuenta atrás para un aniversario de especial valor simbólico para el sector. Su llegada al frente de Aplausos supone también un reconocimiento a una trayectoria construida a pie de plaza, desde la información diaria y el análisis crítico, con el periódico de referencia de Castellón como escaparate fundamental de su labor taurina.

La dirección de la revista pasa así a manos de un profesional acostumbrado a tomar el pulso a la temporada desde Castellón, una provincia donde el toro forma parte esencial de la vida festiva y cultural. Ese bagaje local, unido a su recorrido en Aplausos desde 2007, sitúa a Casals ante el reto de preservar el prestigio de la publicación y, al mismo tiempo, acercarla a nuevas generaciones de aficionados.

El periodista sucede en el cargo a José Luis Benlloch, director de la cabecera desde 2004 y figura clave en la evolución de Aplausos, tanto en su etapa impresa como en su desarrollo digital. Benlloch continuará vinculado al medio como colaborador, después de más de dos décadas al frente de la revista y de una larga trayectoria previa como redactor.

Tras su nombramiento, que se ha dado a conocer este 6 de julio, Casals ha defendido que la esencia de Aplausos seguirá intacta, con la credibilidad, el respeto y el amor por el toro como principios irrenunciables. En esta nueva etapa contará con José Ignacio Galcerá como redactor jefe y con el equipo de la revista para escribir el siguiente capítulo de una cabecera histórica.