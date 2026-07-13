Tomás Rufo reina en las plazas del Mediterráneo: "Ya no somos solo el acompañamiento de las figuras"

Si hay un torero que ha calado en todo el Mediterráneo, ése es Tomás Rufo. El torero de Pepino se ha consolidado como un diestro predilecto en toda la Comunitat Valenciana, eslabonando éxitos rotundos en sus tres capitales. «Tomo todo el Mediterráneo como mi segunda casa y espero que siga siendo así por muchos años», confiesa el propio Rufo al analizar una relación con esta tierra que va mucho más allá de lo puramente profesional. Desde aquella Magdalena del 2022 que lanzó su carrera, en Castelló resultó triunfador además en 2023, 2024 y 2026. En València su peso quedó refrendado con el premio al triunfador el pasado año a cargo de la Federación, además de su «polémica» tarde de las pasadas Fallas. Y en Alicante logró su quinta puerta grande consecutiva en aquella plaza. Ahí es nada. Los datos halan solos.

Precisamente en la pasada feria de Hogueras de Alicante culminó ese idilio en una tarde de máxima responsabilidad, en la que Rufo volvió a golpear con una corrida de Victoriano del Río. «Hubo de todo: hubo ilusión, hubo ganas, hubo actitud y valor», recuerda.

Si hablamos de un idilio total en tierras valencianas, es obligatorio mirar hacia Castelló y su Feria de la Magdalena. / Jordi Juárez

Más allá de los trofeos, Alicante dejó una estampa significativa: una foto final compartida por tres toreros jóvenes en hombros. Para Rufo, ese momento encierra un mensaje potente sobre el momento actual de la fiesta. «La foto final representa el momento que vive la tauromaquia, con esa revolución de los toreros jóvenes, y por qué no, pensar en el relevo que podemos causar en el resto de años», apunta, reivindicando que su generación ya es el sostén real de los ciclos importantes. «Ya no somos solo el acompañamiento de las figuras; en muchas ferias ya somos la base de un cartel». Una propuesta que caló hondo en una afición que define como «muy buena y muy torerista. A la mínima que haces algo se vuelcan contigo, y estoy muy orgulloso de lo que he conseguido en todo el Mediterráneo porque ha sido la base de muchas de mis temporadas».

Justicia en Valencia

Esa misma pasión es la que une a Tomás Rufo con la plaza de València, aunque el camino este año arrancara con el sabor agridulce de las Fallas. Todavía se recuerda la polémica tarde en la que el palco presidencial le cerró la puerta grande pese a la petición clamorosa de los tendidos. Rufo aclara que el enfado «no era por no haber cortado las orejas, sino por lo que se estaba viviendo esa tarde. Había un entradón con dos toreros jóvenes, había muchos sacrificios y muchos esfuerzos, y te da mucho coraje que por ciertas decisiones no se pueda redondear una tarde que tanto has soñado», recuerda.

A pesar de la incomprensión de aquella tarde, el diestro zanja la polémica con la madurez que le caracteriza: «No soy una persona rencorosa». Y la vida, en el toreo, suele hacer justicia, recompensando su entrega situándolo el próximo 9 de octubre en el cartel estelar de la Feria de la Comunidad Valenciana, junto a Morante y Roca Rey: «Verse acartelado ahí, en un cartel inmejorable en la temporada y con una ganadería a la que tengo mucha fe, creo que es el premio al esfuerzo que se hizo esa tarde. Es mayor recompensa esta que cortar las orejas», afirma rotundo.

Castelló en el inicio

Si hablamos de un idilio total en tierras valencianas, es obligatorio mirar hacia Castelló y su Feria de la Magdalena. Para Rufo, la capital de la Plana representa el punto de arranque de cada temporada. «Es una plaza donde todas las actuaciones que he tenido han acabado en un triunfo importante y siempre me ha dado mucho para luego lo que viene siendo la temporada fuerte», explica Rufo.

Este año, tras desorejar a un astado de Montalvo, se ganó el derecho a repetir en el ciclo con la corrida de Zalduendo. «Al cortar las orejas al toro de Montalvo tuve la gran suerte de poder repetir en la feria. Me alegra mucho ver que cuando un torero repite por méritos propios, esa afición tan buena lo acepta y hasta lo celebra», comenta con gratitud hacia un público fiel que lo ha adoptado de manera definitiva.

Al ser preguntado por el secreto de su arrolladora conexión con las tres plazas de la Comunidad, Rufo lo tiene claro: todo se reduce a la autenticidad. «Ellos me ven esa juventud, esa ilusión y esas ganas de querer ser. Cuando ven una entrega y una pasión por el torero, ellos te dan lo mismo. Una entrega absoluta de un torero toledano que ha encontrado en la Comunidad Valenciana su mejor aliado y su público más ferviente.