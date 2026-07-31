Ian Bermejo llega lanzado a su debut tras conquistar la Espiga de Plata

El alumno de la Escuela Taurina de Castellón Ian Bermejo afrontará este sábado uno de los días más importantes de su carrera con el aval de haber conquistado este 30 de julio la Espiga de Plata de Calasparra, uno de los certámenes de novilladas sin picadores más prestigiosos del panorama nacional.

El joven novillero firmó una destacada actuación frente a un eral de la ganadería castellonense Daniel Ramos, al que recibió a portagayola antes de cuajar una faena compacta y variada. El novillo, noble y con movilidad, permitió que Bermejo mostrara sus mejores cualidades con la muleta. Un espadazo en buen sitio rubricó una labor premiada con una oreja, con fuerte petición de la segunda, resultado que le valió para alzarse con el importante trofeo.

Ian Bermejo durante la faena que le ha valido la Espiga de Plata. / Luis Miguel Blázquez

Ese triunfo llega en el momento más oportuno para encarar su debut con picadores, que tendrá lugar este sábado, 1 de agosto, a partir de las 18.00 horas, en la plaza de toros de Vilafranca del Cid, con motivo de la tercera y última novillada clasificatoria del Circuito Valenciano de Novilladas 2026, promovido por la Fundación Toro de Lidia dentro de la Liga Nacional de Novilladas.

Trayectoria

Bermejo, que durante su etapa sin caballos ha cosechado importantes triunfos y llegó a representar a la Escuela Taurina de Castellón en el Encuentro Mundial de Escuelas Taurinas de Aguascalientes (México), reconoce afrontar esta nueva etapa «con mucha ilusión y mucha responsabilidad». Además, considera que el Circuito Valenciano supone «una oportunidad muy buena para darme a conocer en este nuevo camino de mi carrera» y confía en que los novillos de Chamaco «se muevan y embistan para poder demostrar lo que llevamos dentro y disfrutar».

La cita tendrá un marcado acento castellonense, ya que junto a Ian Bermejo también hará el paseíllo Javier Aparicio, igualmente formado en la Escuela Taurina de Castellón. Aparicio accedió al Circuito tras destacar en el Bolsín Clasificatorio y continúa consolidando su trayectoria desde su debut con picadores en Castellón, en marzo de 2025. El novillero asegura llegar «con mucha ilusión y muchas ganas de disfrutar», convencido de que el certamen representa «una gran oportunidad para darse a conocer» y con el objetivo de expresar un toreo «lo más puro, elegante y vertical posible».

Completa el cartel Simón Andreu, que junto a los dos representantes castellonenses lidiará una novillada de Chamaco en una tarde decisiva para seguir avanzando hacia las semifinales de un Circuito que se ha consolidado como una de las principales plataformas de promoción para los jóvenes novilleros con picadores de la Comunidad Valenciana.