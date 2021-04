Mónica López ha vuelto a protagonizar un tenso desencuentro con uno de sus invitados. Tan solo un día después de que Toni Cantó cuestionara la neutralidad TVE desde el plató de 'La Hora de La 1', Pablo Iglesias ha denunciado que la televisión pública forme parte "de una dinámica de blanqueamiento de la ultraderecha que se está dando por parte de muchos medios de comunicación".

Después de que la presentadora le preguntara por los altercados que se produjeron en el acto de Vox en Vallecas, el candidato de Unidas Podemos a las elecciones de la Comunidad de Madrid ha afirmado que la ultraderecha tenía el objetivo de provocar esos incidentes: "Como no lo consiguieron, Santiago Abascal dice 'vamos a por ellos' desde la tribuna y rompe el cordón policial con sus matones. La propia policía le acusa de iniciar la primera carga".

"El fascismo no es una opción respetable, el machismo no es una opción respetable...", ha añadido Iglesias, que se ha percatado de que López estaba esbozando una sonrisa: "Aunque sonrías, Mónica, el racismo no es una opción respetable". La presentadora ha intentado explicar el motivo por el que estaba sonriendo, pero Iglesias ha continuado con su intervención.

"Creo que el blanqueamiento de aquellos que reivindican abiertamente los gobiernos de la dictadura o el blanqueamiento de los que hacen abiertamente apología del terrorismo, porque Vox hace apología del terrorismo de los GAL abiertamente en sede parlamentaria, es muy peligroso para nuestra democracia", ha indicado el exvicepresidente del Gobierno.

"Sé que a mí me van a reventar por decir esto en televisión, pero creo, aunque sonrías, que es la verdad", ha concluido para dejar que la comunicadora se explicase. "¿Sabe por qué sonrío? Porque ayer estuvo Toni Cantó en esa silla también atizando a Televisión Española, a la televisión pública. Y claro, sonrío porque pienso que si nos atizan todos, será que estamos haciendo algo bien. Sonreía simplemente por eso", ha defendido.

🔸Pablo Iglesias (@PabloIglesias), candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid: “Me vas a permitir que sea muy crítico con una dinámica de blanqueamiento de la ultraderecha por muchos mmcc y, por desgracia, también en la televisión pública". #LaHoraIglesias pic.twitter.com/aYFI1wYoU4 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) 9 de abril de 2021

Iglesias y López chocan por los sindicatos

Las palabras de Mónica López no han convencido a Pablo Iglesias y la tensión entre ambos ha ido en aumento cuando el invitado ha puesto sobre la mesa el tema de los sindicatos: "Comisiones Obreras ha denunciado cómo están trabajando los informativos y los programas de Televisión Española, los trabajadores de esta casa".

"Los políticos tenemos que tener capacidad de autocrítica, pero si CCOO denuncia algunas cosas que se están haciendo aquí y que son impresentables... Creo que un poquito de autocrítica también hay que tener. Porque esta televisión la pagan todos los ciudadanos", ha apuntado Iglesias, que también ha comentado que la radiotelevisión pública "no es de un señor de derechas, como las televisiones privadas". "Si los propios trabajadores de la casa están diciendo que esto no está actuando como debería actuar un servicio público, quizás la autocrítica no vendría mal", ha mantenido.

López: "Todos los partidos dicen lo mismo"

La conductora de 'La Hora de La 1' se ha remitido a su anterior argumento para responder a Iglesias: "Entiendo que me diga que hay que hacer autocrítica, por supuesto. Simplemente le decía que me resulta curioso que todos los partidos políticos nos digan lo mismo. Si todos los partidos políticos se nos quejan... Me resulta curioso".

"¿Y por qué los trabajadores de esta casa se quejan?", ha insistido Iglesias ante López, que ha esquivado la pregunta: "Pregúntele a Comisiones Obreras. Son sindicatos...". "¿Están muy mal los sindicatos? ¿Está mal que la gente se organice en sindicatos?", ha repreguntado el líder de la formación morada.

"No, por supuesto. ¿Pero tienen siempre la verdad absoluta?", replicaba López antes de que Iglesias zanjara este asunto: "No, pero representan a los trabajadores porque si no hubiera sindicatos para representar a los trabajadores no podrían defender sus derechos. Solo faltaba que se cuestionara el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos".