Ana Rosa Quintana ha sorprendido a los espectadores anunciando que esta misma mañana le tocaba vacunarse con AstraZeneca, debido a que la conductora cumplió el pasado mes de enero los 65 años. Ana Rosa llevaba días esperando la vacuna para vacunarse, una cita que finalmente se ha producido esta mañana en directo.

"Bueno, y una noticia de actualidad: hoy me vacuno con AstraZeneca", comenzaba diciendo la presentadora al inicio de su programa. "Os abandonaré un poquito antes, me ha tocado en el Wanda, me daba igual en el Zendal u otro lado, pero prefería el Wanda", ha explicado la conductora, forofa del Atlético de Madrid.

"Estoy feliz, contentísima, creo que la única solución es la vacuna", ha expresado Ana Rosa, que añadía: "No tengo ningún miedo y ninguna preocupación", ha insistido. Eso sí, "después de vacunarme no penséis que voy a volver aquí porque lo voy a celebrar", ha afirmado.

El programa, que se ha quedado en manos de Patricia Pardo y Joaquín Prat, ha decidido retransmitir la vacunación de la presentadora. Tras llegar al estadio, pocos minutos después Ana Rosa recibía la inyección muy sorprendida. "¿Ya está? No me he enterado", ha comentado a la enfermera que la ha vacunado.