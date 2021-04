El periodista deportivo gijonés Juanma Castaño será uno de los concursantes que participará en la próxima edición de 'Masterchef Celebrity' que ya se está preparando en Televisión Española. Tal y como han informado varios portales especializados en información de televisión y según ha confirmado este periódico Castaño tratará de alzarse con el título de mejor cocinero en un concurso que ya ganó un asturiano de adopción: el olímpico Saúl Craviotto.

Juanma Castaño (Gijón, 1977) es uno de los periodistas deportivos más conocidos de nuestro país y desde la publicación del Estudio General de Medios es el presentador del programa deportivo nocturno más escuchado de España: el Partidazo de COPE.

'Masterchef' se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de 'Masterchef': el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el que se emite en fechas navideñas.