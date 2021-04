Eurovisión volverá a estar presente este miércoles en el plató de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. La docuserie protagonizada por Rocío Carrasco recibirá en plató a Blas Cantó, que una semana después de rendir homenaje a Rocío Jurado con 'Como las alas al viento', interpretará el tema con el que representará a España en el certamen musical: 'Voy a quedarme'.

Pero además, tras las visitas de los participantes de Suiza y Francia, ahora llega el turno de la representante de Bulgaria. Victoria, otra de las favoritas para alzarse con la victoria en Róterdam el próximo mes de mayo, acudirá al espacio presentado por Carlota Corredera para interpretar en directo 'Growing up is getting old'.

Victoria mantuvo contacto con el programa hace unas semanas a través de las redes sociales, donde mostró su deseo de viajar a nuestro país. "Echo de menos Madrid, uno de mis lugares favoritos. El año pasado me hubiera gustado visitar #YoVeoSálvame, ¿debería planear una visita a España pronto?", escribió la artista.

Octavo episodio de 'Rocío'

Tras responder en directo en plató a las preguntas surgidas a raíz de la emisión de los siete primeros episodios de la serie documental que protagoniza, Rocío Carrasco continuará ofreciendo su testimonio en torno a nuevos acontecimientos clave de su vida.

Con el título ‘Miedo’, el octavo episodio acogerá el relato de Rocío sobre situaciones que tuvieron lugar entre junio de 2006 y julio de 2012. Entre ellos destacan la apertura del testamento tras el fallecimiento de Rocío Jurado; el grave accidente de tráfico de José Ortega Cano que provocó el fallecimiento de un conductor y por el que el diestro fue condenado; la participación de su tía, Rosa Benito, y de su exmarido, Antonio David Flores, en diferentes realities; y algunos de los episodios más difíciles vividos con sus hijos.

Su testimonio será comentado por Belén Esteban, Samanta Villar, Paloma García Pelayo, la experta en violencia de género Ana Bernal-Triviño y la psicóloga Sonia Cervantes, entre otros colaboradores.