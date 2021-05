La cuenta atrás para el estreno de la segunda edición de 'Mask Singer' ya está marcha. Antena 3 ultima el regreso de uno de los formatos revelación de la temporada con 15 nuevos personajes y la incorporación de Paz Vega al equipo de investigadores, acompañando Los Javis y José Mota: "Disfrute mucho siendo Catrina, y ahora me he dado cuenta que adivinar a las personas que están detrás es muy difícil porque hay muchos elementos".

"La pasión del equipo de investigadores es verdad porque te puede la ansiedad de saber quién está debajo de las máscaras", aseguró la actriz y ganadora de la primera edición del formato de Fremantle ('Got Talent', 'The Dancer') en la rueda de prensa virtual en la que estuvo presente YOTELE. "Yo pensaba que Paz iba a hacer honor a su nombre, pero no. Hay más pique entre los investigadores", dijo Arturo Vals.

Aunque no se ha desvelado su fecha de estreno, ‘Mask Singer: adivina quién canta’ contará en este segundo curso con 15 nuevas máscaras que esconderán a famosos de todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. "Creo que tenemos uno de los mejores castings que se han hecho en la televisión en nuestros país”, aseguró Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia.

El hecho de aumentar el número de máscaras respecto a la primera edición hará posible que se formen tres grupos que se batirán en duelo por separado en las tres primeras galas de la edición, habiendo una doble expulsión en la cuarta. "Aumentamos el número de máscara porque creemos que ha sido aumenta la espectacularidad”, explicó Ferreiro, desvelando que esta temporada estará conformada por nueve programas.

"Ha sido más complicado y difícil, viviendo mucha tensión y emoción. Los descabezamientos han sorprendido más que en la Francia de Roberspiere", expresa José Mota. "Los protagonistas de las máscaras vienen más motivados. "Los protagonistas que están detrás de las máscaras cada vez están más motivados. Hay perfiles muy cañeros. Había que superarse y lo hemos conseguido", afirmó Mario Briongos, director de entretenimiento de Fremantle España.

Las pistas también serán diferentes en esta segunda edición de 'Mask Singer' para reforzar el misterio. Además, para incentivar la competitividad, el programa pone en juego los 'Prismáticos de oro', que se los llevará el investigador que más acierte. "Me lo he pasado mejor en esta segunda temporada porque ya sabíamos jugar y teníamos recursos para adivinar. Además ha sido más difícil, pero es más satisfactorio acertar", declaró Javi Calvo.

"Este año las pistas van más orientadas a lo intuitivo. El formato me enamoró desde el primer segundo que me senté en esa silla. Cuando te sueltan y te dicen que hagas lo que quieras, te hace sentir muy bien", dice Javi Ambrossi, añadiendo que 'Mask Singer' es un programa que "lo junta todo".

Otras de las grandes novedades del regreso de 'Mask Singer' será la máscara digital. Además de las 15 personajes que serán fijos y de los invitados, habrá un personaje cuyas pistas y actuaciones se verán exclusivamente en Atresplayer y que contará con el patrocinio de una conocida marca de compras online: "En la gala final, se verá un resumen de sus pistas y se desenmascarará".