Rocío Carrasco está recibiendo el apoyo de muchos espectadores después de explicar con detalle los episodios más duros de estos últimos años. Mientras sigue en emisión la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, participa en ‘Supervivientes 2021’.

Esto ha causado que una cuenta de seguidores de la concursante del reality haya decidido dejar de apoyarla para defender a la hija de Rocío Jurado.

El perfil de Instagram de más de 600 seguidores animaba a la participante desde el inicio del concurso, sin embargo, tras la última entrega del documental, la opinión de la responsable sobre la diseñadora ha cambiado por completo: "Me veo obligada a borrar esta cuenta, ya que no puedo defender a una persona que es cómplice de todo lo que se está diciendo con pruebas. Rocío, yo sí te creo".

La persona tras el perfil justificó su decisión y pidió a los usuarios de la red que replanteasen su opinión sobre el tema: "Psicólogos, pruebas judiciales... ¿Qué más queréis? Abrid los ojos como he hecho yo". Estas declaraciones han tenido consecuencias inmediatas en forma de mensajes de los seguidores de la cuenta: "Solo sabéis insultar, amenazar... Yo no obligo a nadie a que me siga, quien no quiera, ya sabe”. "Ya basta de ver lo que os interesa. ¿Habéis estado en esa casa? ¿Habéis vivido esa situación? Pregunto. ¡Qué pesados sois, espabilad, joder!", añadió.