"First Dates" nunca deja de sorprender a la audiencia. Y es que el casting siempre sabe dar con perfiles de lo más variopintos. El último caso en llamar la atención ha sido el autobautizado como "El empotrador", un hombre que, tras su peculiar carta de presentación, no tardó en convertirse en pasto del cachondeo en las redes sociales, donde "fantasma" fue de lo más suave que podía leerse sobre él. Se trata de Sergio, un concursante del programa de este lunes, que en su cita con Maddie ha pasado a formar parte de esa nómina de participantes que quedan en el recuerdo colectivo. El encuentro comenzó muy bien y ambos creían que tenían cosas en común, pero algunos comentarios hicieron que la cita fuese un auténtico desastre.

Sergio empezó con fuerza el programa y ni saludó al presentador, fue directo a la barra para conocer a su cita. Carlos Sobera preguntó al madrileño si ligaba mucho, a lo que Sergio respondió con seguridad y entre risas: "Sí, soy un rompecorazones, incluso un poco cabrón. En 324 mujeres perdí la cuenta de las chicas con las que he estado, soy un empotrador", afirmaba sin ningún pudor. "He tenido tres o cuatro relaciones y la más larga ha sido de un año, pero es que a los 6 meses ya me había cansado. Me gusta estar con varias mujeres diferentes, si estoy con una sola me canso".

El "empotrador" y su cita, Maddie, en "First Dates"

Por su parte, Maddie, quien ya visitaba el programa de citas por tercera vez, afirmaba "soy muy ardiente y fogosa, me gusta jugar y hacer cosas nuevas". Sobera le preguntó por qué había fracasado en sus dos anteriores citas en el programa, a lo que ella respondió que "creo que no estaban a mi altura".

Durante la cita con Sergio quedó claro que los dos aspirantes tenían en común su interés por el dinero. Si él afirmaba que "soy ambicioso y me encanta el dinero", ella le pedía que le enseñara el reloj y quedó conforme cuando el madrileño le mostró con orgullo su Rolex.

El problema llegó con la cuenta, Sergio proponía pagar a medias. "No te hagas la boba, pagamos a pachas. La primera cita siempre a medias", comentó. A lo que ella respondía molesta "me ha parecido muy cutre su reacción". Al final fue Sergio el que pagó la cuenta, pero no acabaron allí los reproches.

En la decisión final, el pretendiente aseguraba que no quería tener una segunda cita porque "no me ha gustado que esté todo el tiempo pendiente de su pelo, de sus pestañas, de sus labios.." y Maddie tampoco quería volver a verlo "Ni hablar, me parece un chulo de barrio y no está a mi altura". Esa noche se quedó sin empotrar.