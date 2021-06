'Rocío, contar la verdad para seguir viva' llegó este miércoles a su final con una entrevista en plató a su protagonista. Rocío Carrasco charló con Carlota Corredera y los colaboradores del programa sobre el duro testimonio que ha compartido semana tras semana en su documental, que en otoño contará con una segunda parte. Pero además, la hija de Rocío Jurado recibió alguna que otra sorpresa a lo largo de la noche.

Una de ellas fue el emotivo vídeo en el que mujeres del mundo de la cultura, la política y la televisión enviaron su apoyo a Rocío Carrasco. Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, reconoció sentirse "conmovida" con su historia: "Nos ha indignado la injusticia que has sufrido". "Es muy importante lo que has hecho, tu historia es la historia de miles de mujeres", recordó la socialista.

La presentadora Carme Chaparro o las actrices Itziar Castro, Melani Olivares y Lara Dibildos fueron otros de los rostros conocidos que quisieron trasladarle unas palabras a Rocío. También la ministra de Igualdad, Irene Montero, que agradeció "la valentía y entereza" de Carrasco: "Espero que seas consciente de lo que has ayudado al contar tu historia a otras miles de mujeres que han podido sentirse identificadas". "Soy consciente de que no siempre te has sentido arropada por las instituciones, nuestro reto es seguir mejorando esas herramientas", subrayó.

Otra de las apariciones más destacadas fue la de Mercedes Milá, que de esta forma reapareció en la cadena en la que presentó 'Gran Hermano' desde 2000 a 2015. "¡Cuántos años sin verte, valiente Rocío! Pero te siento tan cerca con este extraordinario documental... Podría tener la sensación de que te estoy hablando directamente a los ojos", aseguró la presentadora, que acaba de estrenar la tercera temporada de 'Scott y Milá' en Movistar+.