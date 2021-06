A veces las bromas pueden no terminar bien, como le ha pasado a Carmen Borrego. La semana pasada, en ‘Viva la vida’, Torito cogía a la colaboradora en volandas y la zarandeaba por los aires, provocando que momentos después Borrego se quejara de un dolor abdominal que finalmente ha derivado en un esguince de costilla.

Esta semana, el programa en el que colabora ha querido saber cómo se encontraba: “No he querido decir nada a nadie, que luego dicen que voy de víctima. He tenido un pequeño problemita, un esguince en una costilla que se me ha hundido un poquito”, ha narrado la hija de María Teresa Campos.

No obstante, ha querido tranquilizar a los espectadores y compañeros: “He pasado unos días fastidiada pero estoy bien”. También quiso aclarar que se ha puesto en contacto con Torito “para decirle que no se sintiera responsable, que fue una cosa natural y divertida y tuve la mala suerte que me pasó esto. No tengo nada en contra de Quique”.