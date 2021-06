La polémica intervención de Rocío Flores en 'Supervivientes: Tierra de nadie' sigue dando que hablar. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco perdió los papeles con el Maestro Joao por sus críticas hacia Olga Moreno y llegó a discutir hasta con el presentador, Carlos Sobera.

En 'Sálvame' hubo críticas hacia la nieta de Rocío Jurado, de la que se dijo que continuó con su enfado detrás de las cámaras. "Sale del plató y le dice a la productora: ‘Cuidado conmigo, que como esto se vuelva a repetir, no vuelvo a aparecer en un plató de televisión’. ¿Pero tú quién te crees que eres?", expresó Kiko Hernández.

Jorge Javier Vázquez, por su parte, hizo su análisis sobre lo sucedido. "Que venga Rocío Flores a darnos lecciones sobre cómo hacer nuestro trabajo cuando gente como Belén Rodríguez inauguró Gran Hermano hace veintitantos años...", dejó caer.

Por otro lado, el comunicador destacó la reacción de Carlos Sobera: "A mí, como profesional, la manera en que esta niña trató a Carlos Sobera me ofendió. Me pasa con ella y con otras personas de su edad que van a los platós y no saben lo que son las jerarquías, la profesionalidad y el sitio de cada una de ellas. Y tú estás ahí, Rocío Flores, porque estás hablando de tu vida", sentenció.

Jorge Javier señaló que Rocío tiene "una situación de comodidad y en la que está muy arropada" en 'El programa de Ana Rosa', no en cambio en 'Supervivientes', donde debía "luchar". Además, apuntó una teoría sobre su actitud: "Se dio cuenta de que por primera vez había un público en plató y que ella no contaba con el apoyo de ese público", lo que le hizo perder los nervios.