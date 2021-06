Tras varios meses de ausencia, 'Mi casa es la tuya' regresó el pasado jueves a Telecinco con un especial protagonizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, esta no era la única entrega que la cadena tenía lista para su emisión. El programa de Bertín Osborne volverá en los próximos días al prime time con una entrevista a Paz Padilla, que ya había participado en el formato en otras ocasiones.

Telecinco ya ha comenzado a promocionar el encuentro entre Bertín y Paz en el mar de Cádiz, tierra natal de la invitada. Entre otros asuntos, la humorista charlará con el presentador sobre la muerte de su marido Antonio Juan Vidal, que perdió la vida en julio del año pasado a causa de un tumor cerebral.

Casi un año después de este trágico desenlace, la conductora de 'Sálvame' publicó el libro 'El humor de mi vida', en el que aborda cómo afrontó la enfermedad y el duelo tras el fallecimiento de su pareja. Desde entonces ha hablado en varios espacios de Mediaset, como el 'Horizonte' de Iker Jiménez, sobre su actitud ante la muerte.

"¿Nunca le dijiste a él, en ningún momento, que se estaba muriendo?", le pregunta Bertín a Paz en el primer avance de este episodio de 'Mi casa es la tuya', aún sin fecha de emisión. "No tenía cojones, era una cobarde", confiesa la actriz, que por otro lado, comparte una reflexión: "Si a mí me dicen que si lloro Antonio vuelve, estaría metida en la cama. Pero por mucho que me meta en la cama, no va a volver".

'Mi casa es la tuya' ocupó el prime time del pasado jueves, 10 de junio, ante un 15,8% de cuota de pantalla y poco más de 1,7 millones de espectadores. Un dato que le sirvió para liderar la noche pero que quedó lejos de lo esperado.