María Hervás acudió el pasado lunes a 'El Hormiguero' para presentar 'El cover', la primera película dirigida por Secun de la Rosa en la que ella aparece. La primera visita de la polifacética actriz dejó varios momentazos gracias a las anécdotas que ella misma contó, como por ejemplo, la vez en la que espió a la mismísima Emma Stone en un baño de Nueva York.

Todo ocurrió cuando la intérprete y una amiga acudieron a ver a la banda de Woody Allen en un hotel. "Nos sentamos a unos 50 centímetros de él mientras limpiaba el clarinete. También estaba esa noche Emma Stone y Andrew Garfield, que por aquel entonces eran pareja", recordó Hervás, mientras Pablo Motos apuntaba que los dos habían estado de visita en el programa por aquel entonces.

"En un momento dado, Emma fue al baño y la seguí. Joder, estoy quedando como una loca y no me va a contratar nadie", dijo apurada, aunque luego continuó: "Yo admiro mucho a la gente. Cuando veo talento me encanta. Estuvimos toda la noche mirándoles. No nos quedaba un duro, cenar allí era muy caro y nos estábamos muriendo del hambre. Ella había pedido un plato de pasta que no se comía. Y nosotras: 'Venga, Emma, cómetelo o te lo quitamos, tía", confesó mientras Motos estallaba en carcajadas.

"En un intermedio, ella se levantó y se fue al baño. En mi defensa, tengo que decir que yo también me hacía pipí. No fui tan loca. Llegué y no había nadie en los lavabos e intuí que estaría dentro de uno de los baños. Entonces, me agaché por instinto para verla por debajo de la puerta y tenía los pies con unos zapatos de salón que siempre recordaré. Y tenía los pies metidos para dentro, me pareció súper 'cute'", contó Hervás. "Suerte que no te abrió en ese momento la puerta y te pilló ahí mirando", añadió el presentador.