Jorge Javier Vázquez está dando mucho que hablar en las redes sociales por su último alegato contra la LGTBIfobia. El presentador comenzó la gala 14 de 'Supervivientes 2021' haciendo una importante y viral reflexión en un momento en el que el asesinato de Samuel sigue conmocionando y preocupando a la sociedad española: "Menos mal que aquí, en los platós, el mariconeo no se castiga. Ojalá la vida en España fuera como un plató de televisión".

Para ser más exactos, este momento se originó después de que al presentador le llamase la atención el vestuario de Sergio, el hermano de Lara Sajen, que se encontraba en el plató con el resto de familiares y concursantes expulsados: “Qué calor me está entrando, ¿No vas muy abrigado con el calor que hace? Con esa cazadora, esas botas…”.

"No, no, aquí no tengo tanto frío… digo, tanto calor", aseguró Sergio equivocándose, algo que causó las bromas de Jorge Javier: “Hijo mío, parece que te pongo nervioso”. “Siempre me pones nervioso, Jorge”, contestó el hermano de Lara antes de que el presentador hiciese este alegato en un momento en el que los casos de agresiones LGTBIfóbicas están aumentando a un ritmo bastante peligroso.