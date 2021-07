Hace unas semanas, en este periódico se publicaron los resultados de un informe de la Fundación The Family Watch, que certificaban la popularidad de las telenovelas turcas durante la pandemia del covid-19. Este formato, junto con las películas alemanas de fin de semana, fue el contenido televisivo más consumido por las familias españolas durante la crisis sanitaria.

Uno de los títulos que sobresale dentro de esta categoría es Mi hija (Kizim), una serie de 34 episodios protagonizada por Bugra Gülsoy, Leyla Lidya Tugutlu y Beren Gokyildiz. Pese a que la crítica cinematográfica no se ha declarado seguidora de esta producción, las cifras de audiencia verifican que triunfa entre el público: según Barlovento Comunicación, Mi hija registró el 19 de julio hasta 2.115.000 espectadores de media. Es decir, el 16,8% de la cuota televisiva.

Mi hija, que se estrenó en Antena 3 el pasado 28 de diciembre, está cerca de acabar. En unos pocos días se conocerá el desenlace de la historia de Demir (Bugra Gülsoy), un estafador profesional y un padre negligente que, a cambio de evitar la cárcel, acepta cuidar de su hija, Öykü (Beren Gökyıldız), a la que su tía ha abandonado.

Pero ¿cuándo se emitirá el último capítulo?

A un ritmo de un capítulo por semana, el último episodio de Mi hija estará disponible en Antena 3 el domingo 29 de agosto a las 20.00 horas. No obstante, esta fecha es una conjetura basada en la frecuencia actual. No se puede descartar la posibilidad de que la cadena española, movida por el deseo de mantener su audiencia, prolongue la duración de la serie más allá de la fecha indicada. Lo único seguro es el día del próximo capítulo, número 25, que se transmitirá este domingo 25 de julio.

¿La serie continuará?

Aunque ni la productora, Medyapim, ni Antena 3 lo han confirmado, se puede aventurar que no habrá segunda temporada de Mi hija. Esta serie ya se emitió en Turquía entre el 2018 y el 2019. Desde entonces, no se ha rodado ningún episodio más. Otro indicio del que se deduce que la serie no continuará son los perfiles de redes sociales de los actores protagonistas. En ellos se aprecia una relación inexistente entre los productores y los intérpretes. De hecho, en ellos no se advierte ninguna alusión a la popular serie turca.

¿Por qué Öykü me resulta familiar?

Si algún televidente ha sentido un déjà vu cuando veía a la actriz Beren Gökyıldız representando a Öykü en Mi hija es porque esta joven artista es también la estrella de Madre, otra telenovela turca, del 2016 —ahora disponible en la plataforma Atresplayer—, en la que Beren interpreta a Melek Akçay.