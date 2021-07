Algunos solteros de 'First Dates' experimentan citas muy pasionales en su paso por el restaurante. El programa de Cuatro acierta en muchas ocasiones al unir a algunos de sus solteros, como sucedió en una de las parejas elegidas esta semana, en la que dos chicos se sintieron muy atraídas desde el primer momento.

Said acudió al programa para encontrar alguien con el que sentir mariposas en el estómago. Darwin también quería buscar a su media naranja y nada más conocerse vieron que tenían mucha química juntos. Su buena sintonía se acentuó cuando Lidia Torrent les propuso bailar juntos y bien pegados, ya que esta era una de las aficiones de ambos. Darwin valoró el baile de su cita: "Se implicó y mueve el culo muy bien. Es muy tentador", detalló antes de intentar darle un beso en la boca sin suerte.

Los dos disimularon como pudieron la cobra y Said explicó su percepción poco después: "Creo que ha sido un choque para mí. Me he sentido un poco nervioso", añadió. Poco después su compañero de programa se sinceró sobre cómo se había sentido: "El chaval me ha excitado". Todo cambió en el reservado, donde ambos dieron rienda suelta a la pasión y se fundieron en un apasionado y fogoso beso.