Isabel Pantoja ha vuelto a ser la protagonista de ‘Sálvame’ durante la tarde de este martes. El programa de Telecinco ha comenzado con un 'cebo' sobre unos audios que recogerían las supuestas exigencias de la tonadillera a sus fans. "Tenemos las pruebas que te delatan y son muy contundentes", aseguraba Carlota Corredera mirando a cámara: "La cantante ha exigido un regalo estrella por su 65 cumpleaños".

La presentadora estaba acompañada en plató por Anabel Pantoja, muy cabreada por lo que se estaba dando a entender de su tía. Sin ocultar su enfado, la colaboradora respondió tajante después de que Corredera le planteara tener una conversación íntima a lo largo de la tarde: "Para hablar de mis bañadores, mis colecciones y mis cosas, sí. Para hablar de esta mierda, no".

"No se ha celebrado el cumpleaños. Nos estamos dejando llevar por unos audios que están escuchando los compañeros. A ver lo que dicen", añadió antes de salir en defensa de la artista: "La mujer no ha salido de su casa y no ha hecho nada. Ahora también es la peor por haber pedido algo. Cuando mis compañeros me preguntaron que qué quería, les dije que unas zapatillas de deporte. A ver si esto también es malo".

"No pasa nada. ¡Isabel Pantoja es malvada!", ironizó la tertuliana mientras su tono de voz iba en aumento: "Es lo que me fastidia. El día que ella mate y entierre a alguien, diremos que es una maravilla. Porque aquí va el mundo al revés". Aunque no puso en duda la existencia de los audios, sí cuestionó su veracidad: "Es muy diferente que el mensaje salga de Isabel Pantoja a que llegue aquí por otra persona".