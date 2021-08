La gran incógnita del espectador es qué sucede durante la publicidad televisiva, las bambalinas de la pequeña pantalla. Ese momento cuando el invitado o colaborador se desinhibe por la falta de cámaras que escruten sus opiniones. Gracias a los medios de comunicación, el televidente puede conocer algunos de los sucesos acaecidos durante las pausas comerciales. Al menos, los más controvertidos.

El último de ellos concernió a Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, que tuvo una rencilla con Makoke durante un corte publicitario del programa Viva la Vida, emitido en Telecinco. La nieta de María Teresa Campos excusó las declaraciones de Kiko Matamoros, quien tildó de "retrasada "a su hija. Según Rubio, Matamoros "no hablaba en serio". Esta defensa no agradó a Makoke. "Se ha venido a mí a cuchillo", recriminó la exmujer del colaborador de Sálvame.

Historia del programa

Viva la Vida es uno de los formatos más consumidos de Telecinco. Hace poco, el periódico El Plural informaba de que el programa logró cerca de un millón de espectadores y un 17 % de share de pantalla el pasado 24 de julio. Este contenido televisivo deriva de Qué tiempo tan feliz, conducido por María Teresa Campos, y ahora se ha erigido como uno de los mayores reclamos de Mediaset para los adictos a la prensa rosa.

Aprovechando la expiración del contrato de María Teresa Campos, Mediaset probablemente decidió ensanchar a su público incorporando a los jóvenes, para así obtener un programa en sintonía con Sálvame y Socialité. Un contenido que levantase polémicas, donde se comentasen los reality shows domésticos —como Supervivientes o Gran Hermano— y que sirviese de propulsor mediático para sus participantes.

Futuro

En su última etapa, Viva la Vida lo ha presentado Emma García, reemplazo de Toñi Moreno. Como se ha conocido recientemente, García dejará el programa durante las vacaciones de verano. Esta marcha ha suscitado una duda en todos los espectadores: ¿quién la sustituirá? La respuesta ha sobresaltado a muchos: será Toñi Moreno, la presentadora primigenia, quien recuperará su puesto original durante un breve periodo. Los especuladores hablan de que Moreno se incorporará a finales de julio, tal y como ocurrió el pasado año.

Estas dos profesionales no han sido las únicas conductoras de Viva la Vida. El timón también lo manejó la periodista y escritora Sara Barneda durante varios programas emitidos cuando Emma García se confinó por el covid-19. No obstante, este cambio no benefició mucho al formato. Algunos televidentes verbalizaron su malestar con Barneda, y manifestaron su deseo de que retornase Emma.