Ibai Llanos también ha recibido el apoyo de caras muy conocidas de la televisión tras entrevistar a Leo Messi. Josep Pedrerol ha publicado un tuit en su cuenta oficial de Twitter para aplaudir al streamer por conseguir la primera entrevista del nuevo jugador del París Saint-Germain.

"Bravo por Ibai Llanos. Toca adaptarse a los nuevos tiempos", afirma el presentador y director de 'El Chiringuito de Jugones' en este tuit en el que cita otra publicación realizada por el director y guionista Luis Endera.

El apoyo de Pedrerol a Llanos se produce después de que Juanma Castaño ha publicado un polémico tuit en el que reflejaba su opinión sobre este asunto: "Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera".

Después de la emisión de la conversación en Twitch, Ibai Llano contestó al tuit de Castaño en su cuenta de Twitter sin aludirle personalmente: "Por cierto, ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento".

El tuit de Ibai Llano no zanjó el tema, ya que, posteriormente, Juanma Castaño quiso aclarar el sentido de la primera publicación que hizo en sus redes sociales al respecto después del aluvión de críticas que recibió: "Decir que no lo entiendo no es juzgar nada. Es más bien mostrar mi ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas plataformas. Se me escapa. Tampoco entiendo el arte moderno y su valor es enorme. Y muchas más cosas. Ibai hace lo que tiene que hacer".