Aramís Fuster decidió aparecer de nuevo en 'Sálvame' para atacar a los colaboradores del programa de Telecinco, esta vez con uno de sus conjuros. La vidente reveló qué nombres se esconden dentro de su "libro negro" y las desgracias que han ocurrido a estas personas.

Fuster empezó hablando de Kiko Matamoros: "Es impotente. Tiene mucho de impotencia y ahí estará hasta que no me pida disculpas". Los colaboradores, entre risas, aseguraban que podría ser cierto, ya que Kiko fue operado en distintas ocasiones de tumores en la vejiga. A Chelo García-Cortés le mandó un recado: "Si no tuviese pareja no se escapaba".

"Tengo un estilo muy determinado para las mujeres, Aramís no entra dentro de mis gustos", señaló la periodista en respuesta a la vidente. "Están en mi libro negro todos los que han ido maltratándome a través de los tiempos. Han ido recibiendo desgracias, porque yo perdono pero no olvido", reconoció la exconcursante de 'GH VIP'.

Para acabar, también quiso apuntar a Paz Padilla. "Fíjate todo lo que le ha pasado", decía mientras la humorista le hacía la burla imitando a la niña del exorcista sacudiéndose por el suelo. A Kiko Hernández le lanzó una indirecta también: "¿Cómo tiene esos huesos? Hechos polvo". Belén Esteban no se libró de Aramís y la llamó "inepta". De Anabel Pantoja dijo "es más que un gran culo".