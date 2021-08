Los meses de verano suelen ser duros en 'Sálvame'. La ausencia de temas potentes de actualidad y la necesidad de rellenar 5 horas de programa, obligan al equipo a buscar contenidos debajo de las piedras. Y si no los encuentran, toca tirar de imaginación.

Este lunes, el programa de Telecinco cebó desde su arranque que tenía una bomba sobre Gema López que cambiaría la percepción que los espectadores tenían de ella hasta ahora. Considerada supuestamente intocable por la dirección, esa tarde se iba a publicar una información que cuestionaría su profesionalidad.

Sin embargo, de nuevo vendieron humo. La temida información era la posibilidad de que la periodista pactase con los fotógrafos cuándo y cómo le sacan imágenes en la playa. Algo bastante habitual por parte de algunos famosos, para facilitar el trabajo de los reporteros y de paso que no les tengan encima todo el día y puedan disfrutar de las vacaciones.

No obstante, ni siquiera esta nimiedad era verdad, ya que Gema López negó la mayor con argumentos. "Jamás se me ha enseñado una foto que me han hecho en la playa para pedirme opinión o que pueda elegir cuál publicar", aseguró la periodista, que sí reconoció haber pillado algún reportero cuando se encontraba haciéndole fotos.

Lo único que el magacín de Telecinco tenía era el testimonio de un supuesto antiguo redactor de una revista diciendo que a Gema López "se le cuidaba". Como se suele hacer en 'Sálvame', esta persona no dio la cara. Su imagen quedó oculta y su voz distorsionada, con lo que no se puede comprobar que ese testimonio sea verídico.

Gema López también reconoció que había pedido tanto a fotógrafos como a revistas que se protegiera a su familia, sobre todo a las personas mayores que forman parte de su núcleo más cercano.

En resumen, un tema de relleno con el que intentarán plantar cara al éxito de 'Tierra amarga', la telenovela turca de Antena 3 que la semana pasada ya logró ganar en audiencia a 'Sálvame' en periodo coincidente.