Pedro Sánchez concedió este lunes una entrevista a Carlos Franganillo para el 'Telediario' de TVE, dejando varias declaraciones que han levantado ampollas entre sus detractores. 'El programa de Ana Rosa' se ha hecho eco de lo que el presidente decía en relación a la vacunación en España: "Aquí hemos vacunado a todo el mundo, no le hemos preguntado su origen, su creencia ni a quién votaban; aquí hemos hecho un gran ejercicio de patriotismo y de fraternidad".

Tras escuchar sus palabras, Ana Rosa se quedaba estupefacta. Durante varios segundos, la presentadora se quedaba con el gesto sorprendido y en silencio. "Con el ejemplo de las vacunas, cómo se va a preguntar qué color tienen o a quién votan, dice que un ejercicio de patriotismo y fraternidad, ¡es que sino nos morimos todos, señor Presidente!", ha exclamado.

"¿Esto qué quiere decir? ¿Si hubiese tenido la oportunidad hubiese pedido a la gente a quién vota?", reflexionaba la presentadora. Una de las colaboradoras intentaba justificar a Sánchez: "Entiendo que no, que quiso decir otra cosa y se expresó muy mal". Sin embargo, no convencía a Ana Rosa: "Verbalizar determinadas cosas... están ahí".

La presentadora finalmente estallaba: "¡Sánchez, que usted no ha vacunado a la gente! La han vacunado los sanitarios, Europa, los científicos que han inventado las vacunas...". "Parece que Sánchez nos ha ido vacunando uno por uno a todos nosotros. No sé si a ti te ha vacunado, a mí me ha vacunado un sanitario del SAMUR", añadía.