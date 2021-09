El revuelo surgido por la intención de Isabel Díaz-Ayuso de presidir el Partido Popular de la Comunidad de Madrid llegó a 'Más vale tarde'. El espacio de laSexta recibió al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, para tratar el asunto y en plena tertulia sobre ello, recibió una clara indirecta de parte de los presentadores.

Cristina Pardo quiso saber si el político estaría interesado en presidir el partido de la región después de las declaraciones de altos cargos del PP en las que hablaban de dos líderes en la comunidad. Él quiso evitar responder claramente: "Si yo le digo que me voy a presentar o que no me voy a presentar, lo único que haría sería generar debate. Me parece muy bien que Aguirre haya manifestado su opinión. Tengo una gran relación con Ayuso y me parece bien que se presente. El congreso se celebrará dentro de nueve meses y cuando las cosas tengan que pasar que pasen", intentó zanjar el asunto.

Pardo no quería quedarse con la intriga y volvió a intentar obtener una respuesta del alcalde de Madrid lanzándole un dardo: "Ayuso ha dicho que ella puede ser presidenta del PP de Madrid porque es mujer y puede hacer dos cosas a la vez. A pesar de ser hombre, ¿puede hacer dos cosas a la vez?", espetó en referencia a las declaraciones.

Almeida volvió a evitar responder consciente de la repercusión de una respuesta: "Eso lo deberían decir los que me conocen". "Puedo hacer dos cosas a la vez, pero depende de qué dos cosas sean", añadió para cerrar el asunto.