Carlota Corredera puede estar al borde del despido. Los últimos acontecimientos en Telecinco y la productora de la docuserie "Rocío, contar la verdad para seguir viva", así como la sentencia que considera el despido de Antonio David Flores como improcedente, podría dejar en la calle a la presentadora gallega. Estos son los motivos.

Por un lado, está el criterio de la audiencia. El papel de Corredera, que desde el inicio de la emisión de la docuserie se puso de parte de Rocío Carrasco y acusó a Antonio David Flores de maltratador, le ha granjeado la crítica de muchos telespectadores. Buena parte de los fieles del universo Sálvame se pusieron contra ella.

Consideraron el papel de Corredera demasiado partidista, máxime cuando no constaban sentencias firmes que condenasen a Antonio David Flores por maltrato. Independientemente de ello, la cadena tomó la firme decisión de despedirle de todos sus programas. Ese despido es calificado ahora como improcedente.

Ahora, tras el revés judicial, la crispación contra la presentadora es mayor si cabe. Durante el verano muchos la culparon de las bajas audiencias de "Sálvame". Ahora, tras haber sido el rostro de "Rocío, contar la verdad para ser vida", son muchos los que piden su destitución.

No sería de extrañar, ni tampoco la primera vez, que una cadena de televisión escucha a sus telespectadores a la hora de abordar cambios. De escuchar a los más críticos, Corredera estaría de patitas en la calle a no mucho tardar.

Te puede interesar: Televisión Antonio David carga en redes sociales contra Rocío Carrasco y Sálvame

Los enemigos de Carlota Corredera no sólo están en internet ni al otro lado de la pantalla. También los tiene cerca. Al menos físicamente hablando. Alguno de los colaboradores habituales del programa la han señalado como una de las culpables de la caída en la audiencia del programa. Sin ir más lejos, Kiko Matamoros ha sido el que menos remilgos ha tenido en decirlo. No hay que obviar que Matamoros es uno de los colaboradores de Sálvame con una trayectoria más amplia en el mundo del corazón. Por eso, hay quien opina que esa facilidad de Matamoros para señalar a Corredera puede estar motivada por el conocimiento de información privilegiada sobre un posible futuro de la gallega lejos de Sálvame.

Otro de los que no dudó en rajar de Carlota Corredera fue Antonio Canales. El bailaor fue despedido de Sálvame en riguroso directo por Carlota Corredera. Ante esta humillante situación, el exconcursante de Supervivientes se quedó a gusto con el programa y con la presentadora. "Ya no sois líderes", dijo en pleno plató, tras recibir la noticia. Días después no dudó en cargar contra Corredera a través de sus redes sociales.