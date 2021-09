Una directora de Castellón triunfa en la BBC con un documental sobre la emigración de españoles al Reino Unido

Allí, Inma vive ahora sus primeros éxitos detrás de las cámaras. Son los frutos del máster en dirección de cine cursado en el Edinburgh College of Art. En esa ciudad escocesa se ha establecido y con la BBC y su compañera Nelisa Alcalde allí le ha surgido la oportunidad de empezar a expresar sus historias a través de la cámara.

La buena acogida de Isabel's Independence, un documental estrenado en BBC Scotland durante este 2021, le ha permitido a Inma empezar a hacerse un nombre en una profesión tan complicada y tan cerrada como la de la dirección de cine. En su primer trabajo largo, Inma y Nelisa cuentan la historia de Isabel (58 años), "que es ni más ni menos que la historia de muchos españoles que hemos tenido que emigrar para buscarnos la vida", apunta la castellonense. La protagonista, Isabel, nos va contando cara a la cámara "todos los baches por los que una persona tiene que pasar para intentar formar parte de una nueva cultura y un nuevo mundo".

El Brexit, la pandemia de covid-19, el idioma, y por qué no también las dificultades físicas que entrañan algunos trabajos de Isabel en su nueva aventura vital son obstáculos comunes a los de centenares de emigrantes españoles en el Reino Unido.

Largometraje en proyecto

Isabel's Independence no es el primer trabajo como directora de Inma de Reyes. Para graduarse en el Edinburgh College of Art rodó en Castelló un corto titulado To be a torero, un proyecto que ahora está en pleno proceso de transformación para convertirse en el primer largometraje de Inma, con el rodaje también en la capital de la Plana.