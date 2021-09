La cuenta atrás está en marcha. El estreno del nuevo documental de Rocío Carrasco parece inminente. Eso si en los despachos de Telecinco nada echa para atrás su emisión. Mientras la cúpula de la cadena decide sobre los tiempos y la forma en la que el público podrá conocer todos los detalles que la hija de la mas grande desvelará en 'En el nombre de Rocío', la familia Mohedano ha cerrado filas una vez más demostrando su unión inquebrantable en los actos que se han celebrado este fin de semana en Chipiona con motivo del que hubiese sido el 77 cumpleaños de Rocío Jurado.

Gloria y Amador Mohedano, Gloria Camila, José Ortega Cano, Rocío y David Flores... todos juntos demostrando que siguen siendo una piña y que en nada ha afectado a la armonía familiar las informaciones que apuntan a que Rocío Carrasco podría haber públicos unos escritos íntimos que desvelarían la verdadera relación que su madre tenía con su marido y con sus hermanos, cuya imagen quedaría seriamente dañada.

Un espinoso tema sobre el que Rocío Flores, 'a salvo' de la polémica en esta ocasión - y después de haber sido la gran señalada, junto a su padre, en la primera parte de la serie documental - prefiere no pronunciarse. Así, contestando con la frase que se ha convertido en un mantra para ella en los últimos meses - "no tengo nada que decir" - la influencer deja claro que no va a contarnos qué sabe de la existencia de unos escritos íntimos de su abuela o si han hablado en la familia de por qué Rocío Jurado cambió su testamento tras descubrir que estaba enferma para favorecer a Rocío Carrasco.

Mientras tanto, los directivos de Telecinco estarían sopesando todos los detalles del documental para cubrirse las espaldas. En la crónica rosa de esRadio no han dudado en apuntar que en los despachos de la cadena se estaría revisando de manera minuciosa todo lo que se recoge en el programa para asegurarse de que Ortega Cano y su entorno no puedan acribillar a demandas a Telecinco ni a los responsables del nuevo docudrama.

El testimonio que desmonta todo lo que se contó en el documental de Rocío Carrasco

El nuevo documental sobre la vida de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío', está a punto de emitirse y, mientras tanto, sus protagonistas parecen atravesar un impase de calma, salvo los aludidos. Aunque a juzgar por la palabras de Ana María Aldón, la única que se ha pronunciado al respecto para aclarar que Ortega Cano no le quita el sueño la próxima apuesta de Telecinco. Aunque cabe destacar que las versiones de los colaboradores de la cadena apuntan precisamente a lo contrario.

Este documental, que se basa en los diarios de Rocío Jurado, promete poner patas arriba las versiones de su marido y padre de sus hermanos José Fernando y Gloria Camila. Algunos rumores apuntan a un posible acercamiento entre ambas, pero no tienen demasiado fundamento.

Contra todo pronóstico, un inesperado apoyo sale en defensa de Rocío Carrasco. Se trata de uno de sus tíos, Antonio, quien habla por primera vez tras la emisión del documental que la hija de Rocío Jurado y aunque defiende a su sobrina, embiste contra el pilar más importante de su vida: Fidel Albiac.

Concedió una entrevista concedida al canal de Juancavlog en la que no titubeó a la hora de opinar sobre un caso que conoce muy de cerca: Está al lado de su sobrina... y de Fidel:

"Conozco a Rocío Carrasco desde que nació. Es una pena lo que le estaba pasando con Antonio David. Rocío no es así, a sus hijos se los han quitado de una mala manera, y espero que todo eso se arregle con el tiempo".