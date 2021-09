‘La Panderola’ descubre La Niuada en Benicàssim

De la mano de Susana Marqués, alcaldesa de la localidad, el magacín descubrirá los proyectos 'Benicàssim, the place to become' y 'Benicàssim Activa', con el talento local de la población, interviniendo Álex Rubio, director de Twelfhundred e impulsor del primero de los proyectos. Otros entrevistados serán Isaac Lara, técnico del Pacto y coordinador de La Niuada; Carla Centelles, impulsora de productos locales y creadora de Terrenae; o Raquel Saez, fundadora de Coworking Dinàmic y 'Benicàssim Activa'. De igual modo, participarán responsables de otras localidades integradas en el Pacto, como Orpesa, Vilanova d’Alcolea, la Serra d’en Galceran, Cabanes, Vall d’Alba y la Torre d’en Doménec.

Pero los telespectadores de Medi TV también podrán ver este miércoles la redifusión del especial sobre cruceros de Coneix el port de Castelló (13.00 horas) o una nueva entrega, la número 42, de Jaque mate, el espacio sobre ajedrez en el que Dani Vaquer muestra cómo jugar a este deporte (19.30, con repetición a las 23.00).