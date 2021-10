En 'First Dates' también acuden solteros con tantas ganas de enamorarse que no quieren esperar a salir del restaurante para dar un paso más. Esta semana, una de las parejas que acudió al formato presentado por Carlos Sobera no quiso acabar la velada sin darse un apasionado beso que les encantó a ambos.

Carla se mostró una chica muy pasional desde su presentación en el espacio de Cuatro. En el plató conoció a Fernando, un chico que quiso presentarse en el restaurante con las intenciones muy claras y con muchas ganas de congeniar con alguien con quien compartir algo más que una amistad.

Ambos protagonizaron una bonita cena y la unión física y mental de ambos era palpable en el ambiente. Tanto fue así que quisieron acabarla con un buen beso ante las peticiones de la joven para que Fernando se lanzara.

El chico explicó sin rodeos cómo se había sentido y aclaró que para él fue espectacular: "El beso me ha parecido espectacular, me ha mordido el labio como si fuera un entrecot", declaró evidenciando su gran sorpresa por la pasión que había mostrado Carla.