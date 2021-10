El comunicador de 79 años se muestra confiado en su recuperación, aunque ha mostrado sus miedos ante esta enfermedad y ha comentado que “para mí decir que tengo cáncer es como decir que me voy a morir mañana, forma parte de mi generación”. El periodista sufre un cáncer de vejiga, y nada más comunicarlo ha recibido muchos mensajes de apoyo en la redes.

Jesús Mariñas es sin duda uno de los padres del periodismo rosa actual en la televisión y figura clave Tómbola. Actualmente está cada vez más apartado de la pequeña pantalla, y ha revelado cómo está viviendo desde que recibió el diagnóstico hace dos meses y cómo no ha dejado que el miedo se apodere de él: "No he pasado miedo porque no me quita el sueño, pero me lo tomo en serio", declara. Reconoce que el diagnóstico inicial lo asustó un poco pero insiste que con el paso del tiempo lo ha ido asimilando y que ahora mismo está muy positivo y optimista en cuanto a su tratamiento y curación.

Cualquier diagnóstico como éste supone un auténtico mazazo emocional y Jesús Mariñas no es una excepción. Padece cáncer de vejiga y reconoce que durante muchos años pensó que la palabra "cáncer era sinónimo de muerte". Sin embargo, la ciencia y la medicina ha avanzado mucho y el periodista asegura que durante estos dos meses ha tenido tiempo para pensar y reflexionar. "Lo llevo con serenidad. Voy a salir de esta... Hay que luchar y superarlo".