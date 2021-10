Coto y Kiko Matamoros se llevan mal. Por eso, no es de extrañar que entre ambos vuelen puñales. Eso es lo que ha pasado con unas declaraciones de Coto, que saca a la luz algunos de los secretos mejor guardados de Kiko y de otros miembros de "Sálvame". Concretamente, en esta ocasión, del presentador Jorge Javier Vázquez.

Todo viene de un clip de una entrevista de Jordi Wild para su espacio "The Wild project". En ella, Coto Matamoros afirma que su hermano Kiko y otros miembros de Sálvame se drogaban. "Cada vez que me cruzaba con mi hermano me decía: '¿Tienes algo?'", explica Coto Matamoros, en una clara alusión a las drogas. "Ni para comprar . Venga, cómprate un pollo", dice Coto que respondía a su hermano.

Pero las acusaciones no acaban aquí. Coto Matamoros afirma en su entrevista que no sólo Kiko era el que consumía. También señala al presentador Jorge Javier Vázquez. La sombra de la drogadicción extendida por Coto Matamoros también llega a otros miembros del programa. "Son todos iguales", dice.

Baja audiencia Sálvame

Sálvame comenzó hace más de una década en la parrilla de Telecinco y empezó siendo un mero comentario del programa Supervivientes. Pero luego evolucionó y triunfó tanto que hizo que viera la luz un nuevo modo de hacer televisión mostrando los pasillos o los platós. Un programa con un bajo presupuesto que casi siempre hablaba de las miserias que vivían y viven los que están dentro de la pequeña pantalla y que hacía que los famosos de toda la vida se equiparasen en miserias a la gente que los ve al otro lado.

De hecho tuvo tanto éxito que se hicieron varias versiones como Deluxe, la edición diaria o la de la cocina. Incluso se cambiaron los presentadores. Jorge Javier Vázquez era el presentador al principio pero luego tuvo que ser sustituido por otras como Carlota Corredera que también ha conseguido crear una personalidad propia en Mediaset.

Carlota Corredera sin explicación para la ausencia de Rocío Carrasco

Carlota Corredera y Rocío Carrasco parecían inseparables desde la emisión del documental "Rocío, contar la verdad para seguir viva". La presentadora gallega no dudó en posicionarse abiertamente al lado de la hija de Rocío Jurado, incluso durante el tortuoso proceso de despido de Antonio David de Mediaset declarado nulo recientemente. Sin embargo, la relación podría haberse enfriado.

Hace unos meses, tras la emisión en Telecinco de la primera temporada de la docuserie y a la espera del estreno de "En el nombre de Rocío", Rocío Carrasco anunciaba nuevo trabajo: fichaba por 'Sálvame'.

"Es el anuncio más deseado. Su proyecto más esperado, y el nuestro también", comenzaba diciendo Jorge Javier Vázquez el día que se lanzaba la bomba. "Rocío vuelve a Telecinco y ficha por Sálvame". Ante esta nueva andadura, en la que ejercería como defensora de la audiencia, Rocío Carrasco explicaba que se sentía "nerviosilla pero con ganas de empezar". "No haría determinadas cosas que me pusieran posicionar diez pasos atrás, de donde he querido salir", reconocía. Sin embargo, Rocío Carrasco apenas ha ejercido su nuevo puesto en ‘Sálvame’ de hecho, han sido solo dos las ocasiones en las que se ha dejado ver en el plató.

Recientemente, Carlota Corredera respondía sobre esta cuestión a preguntas de los medios. “No tengo ni idea, además yo no he coincidido con ella nunca como defensora", una afirmación un tanto extraña si se tiene en cuenta la estrecha relación de la que hacían gala. ¿Podremos ver a Rocío Carrasco en 'Sálvame' o habrá que esperar al estreno de su nuevo documental?