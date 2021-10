'Late Motiv' recibió este miércoles la visita de Javier Bardem. El reputado actor acudió al programa de Andreu Buenafuente junto al director Fernando León de Aranoa para promocionar 'El buen patrón', su última película. Además, todos ellos sacaron tiempo para hablar de series en pleno auge de las plataformas de streaming.

El presentador se interesó por el motivo por el que Bardem, además de no protagonizar producciones destinadas para la televisión, no suele consumir este tipo de contenido. "Me ofrecieron una y no salió", recordó en referencia al drama que preparaba Amazon sobre Hernán Cortés y que fue cancelado por la pandemia de coronavirus.

Además, el invitado confesó que no dispone del tiempo necesario para estar al día en el terreno de las series: "Admiro a la gente que saca tiempo para ver las cosas, especialmente los que tienen hijos". "Me pierdo muchas cosas y muy buenas", reconoció durante su entrevista en Movistar+.

Por otro lado, aseguró que tampoco ha visto dos de las series más exitosas y mediáticas de los últimos tiempos: 'Juego de tronos' y 'Breaking Bad'. "Fíjate lo que me he perdido. Pero he visto 'Falcon Crest', que es la más importante", apuntó entre risas. No obstante, quiso dejar claro que no reniega de ellas: "Han dado trabajo a muchísima gente".

Javier Bardem se encuentra en plena promoción de 'El buen patrón', que llegará a los cines este viernes 15 de octubre. La película, seleccionada para representar a España en la próxima edición de los Premios Oscar, también cuenta en su reparto con Manolo Solo, Almudena Amor y Óscar de la Fuente, entre otros.