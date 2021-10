Sálvame comenzó hace más de una década en la parrilla de Telecinco y empezó siendo un mero comentario del programa Supervivientes. Pero luego evolucionó y triunfó tanto que hizo que viera la luz un nuevo modo de hacer televisión mostrando los pasillos o los platós. Un programa con un bajo presupuesto que casi siempre hablaba de las miserias que vivían y viven los que están dentro de la pequeña pantalla y que hacía que los famosos de toda la vida se equiparasen en miserias a la gente que los ve al otro lado.

Jorge Javier ha querido sincerarse ante los espectadores de Sálvame. Jorge Javier Vázquez apuntaba que es el período más “duro” en ‘Sálvame’: “Creo que muchos nos hemos hecho muchas preguntas”. “En esta profesión cuando estás bien anímicamente te parece fácil hacerlo y cuando estás de bajón echas la culpa a tu profesión y ves como que la única válvula de escape es largarte”, ha comentado.

De hecho tuvo tanto éxito que se hicieron varias versiones como Deluxe, la edición diaria o la de la cocina. Incluso se cambiaron los presentadores. Jorge Javier Vázquez era el presentador al principio pero luego tuvo que ser sustituido por otras como Carlota Corredera que también ha conseguido crear una personalidad propia en Mediaset.

Sin embargo, pese haber recuperado el terreno perdido frente a su máximo rival, Sálvame ha sufrido un importante revés con un ultimátum de la audiencia ante la presencia de una de sus presentadoras más polémicas. La presencia de Paz Padilla en el plató no es del agrado de muchos seguidores, que no han dudado en manifestar su disconformidad a través de las redes sociales. "Estoy leyendo que hoy está Paz Padilla gracias por informar.... Hoy NO os veo CHAO". "Hoy la padilla no puedo con ella, hasta mañana que está carlotiña". "Lo presenta paz padilla. Creo que paso", han sido algunos de los comentarios que se han sucedido en la red social del pájaro azul.

La crisis se agrava en Sálvame

'Sálvame' continúa analizando y desgranando la boda de Anabel Pantoja, que como no podía ser de otra forma ha provocado multitud de comentarios en el programa. Tras la muerte de la madre de Isabel Pantoja y abuela de la novia, Doña Ana, muchos cuestionaron si Anabel debía seguir adelante con el enlace, entre ellas Paz Padilla.

Después de que Kiko Hernández preguntara a la presentadora por su opinión, ella respondió: "Yo, que entiendo la muerte desde otro... desde otro prisma menos dramático. Que yo bailé en la iglesia con el cuerpo presente de Antonio, fuimos a ver la puesta de sol y bailamos, era un homenaje a él... Pero por ella, por cómo se siente uno ante una pérdida de un ser querido, creo que no va a disfrutar de la boda", afirmó.

"Al final es una celebración para ellos. Mi boda con Antonio fue lo más bonito del mundo y si pienso en ella lloro... A mí me daría mucha pena que ella no pudiera vivir una boda plena y que recordara toda la vida que se casó con la pena de que su abuela había muerto el día anterior", dijo la conductora, que añadió que ella habría pospuesto unos meses la celebración.

Sus palabras causaron cierto asombro, teniendo en cuenta que ella ha difundido otro discurso sobre la aceptación de la muerte, como la misma Paz recordó. Belén Esteban, que había estado este viernes en el enlace en la isla de La Graciosa, respondía cuando en el programa recordaban lo que dijo la presentadora: "Pues me parece fatal que Paz Padilla diga eso".