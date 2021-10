Laura Matamoros, hija del televisivo Kiko Matamoros se encuentra a punto de salir de cuenta para dar a luz a su bebé. Sin embargo, estos momentos de espera, emoción y nerviosismo se han visto empañados por una repentina visita de Laura al hospital con carácter de urgencia.

La hija de Kiko, que comparte cada minuto de su embarazo en las redes sociales ha sorprendido a sus seguidores con una imagen en la que se la veía en el centro sanitario. "Se me ha pasado todo al pecho y estoy KO", ha escrito en una publicación de Instagram. "Estoy saturada", ha asegurado a sus miles de seguidores y también ha contado que es lo que le ha recomendado el médico para tratar de aliviar su dolor. "Mucho reposo, agua y paracetamol".

Coto acusa a Kiko Matamoros de estar enganchado a la droga

Todo viene de un clip de una entrevista de Jordi Wild para su espacio "The Wild project". En ella, Coto Matamoros afirma que su hermano Kiko y otros miembros de Sálvame se drogaban. "Cada vez que me cruzaba con mi hermano me decía: '¿Tienes algo?'", explica Coto Matamoros, en una clara alusión a las drogas. "Ni para comprar . Venga, cómprate un pollo", dice Coto que respondía a su hermano.

Kiko Matamoros reconoce estar luchando contra un problema de adicción: "Me lo han aconsejado"

Kiko Matamoros está luchando contra un adicción. Así lo ha reconocido en sus redes sociales, donde ha anunciado el inicio de su batalla, tras un consejo de su médico: "Me lo ha aconsejado y lo voy a intentar".

La adicción de Kiko Matamoros es la de millones de españoles: el tabaco. Lo ha anunciado a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que también ha reconocido que lleva mucho tiempo pegado a los cigarrillos y que fuma "muchos paquetes diarios". "Mi neumóloga me lo ha aconsejado y lo voy a intentar", ha reconocido, en una publicación acompañada de una fotografía suya, pitillo en mano.

En menos de 24 horas, su publicación ha conseguido numerosas reacciones. Más de 20.000 "me gusta" y decenas de comentarios, la mayoría de apoyo para la lucha que inicia Matamoros. "Mucho ánimo", le desean sus seguidores.