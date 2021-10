A pesar de que su amigo Rafa Mora intentó defenderlo, a pesar de que él mismo aseguró que las cosas no eran como se estaban vendiendo, la sombra de la sospecha está estos días sobre Kiko Rivera. "Todo esto es muy injusto porque el Kiko Rivera del que se habla ahora no es el Kiko Rivera que yo conozco. Ha cambiado mucho", aseguró Rafa Mora. "Ha cambiado porque hay un documental por el medio", sentenció Carlota Corredera.

El programa Sálvame aseguró hoy que al menos tres personas (testigos) habrían visto como el DJ tonteaba con la hija del dueño de un hotel con la que supuestamente acabó en la cama después de una noche de fiesta.

El propio Kiko Rivera ha salido hoy al paso de las declaraciones. "Critican mi libertad sin saber que ser libre no es la ausencia del compromiso, sino que es la capacidad de escoger y comprometerse con lo que es mejor para uno. Que tengáis un precioso día. Yo sigo aquí en Matalascañas preparando música para vosotros", aseguró el DJ a través de sus redes sociales.

Cuando todos pensábamos que el enfado de Kiko Rivera con Anabel Pantoja se debía a que su prima intentó que no se reencontrase con Isabel Pantoja tras la muerte de su abuela. Según la periodista Beatriz Cortázar, la razón por la que Kiko no quiere saber nada de su prima es por otro motivo. Indican que el motivo principal se debe a que Rivera le habría pedido a Anabel que le transmitiese a Isabel Pantoja el complicado momento de salud que estaba atravesando su hijo, pero la 'influencer' no hizo nada y fue cuando Kiko se enteró de esta 'mentita por parte de su familia.