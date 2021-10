Pasapalabra se ha consolidado como uno de los programas que más sorprende a sus espectadores en los últimos meses. El programa de Antena 3 ha repartido el bote del rosco en dos ocasiones desde su vuelta a esta cadena: a Pablo Díaz y a Sofía Álvarez. Además, ha cosechado muy buenos datos de audiencia y diversos premios como una Antena de Oro por lo que sin duda el espacio presentado por Roberto Leal está viviendo uno de sus mejores momentos.

¿Cuál ha sido el momento histórico del programa?

Tras ello, el presentador andaluz ha explicado un hecho insólito que todavía no se había producido por lo que lo explicó al inicio de la emisión. "No me había pasado esto en año y medio, que bonito, que alegría. Están contentos porque no hay silla azul porque empataron Jaime y Orestes".

Jaime, rival que pudo empatar contra Orestes, comentó la situación: "Sobre todo es importante no fallar las que te sabes, yo es lo que pido. Si luego no te la sabes pues ya está. Lo que tengas sacarlo, y bueno, el rival dignísimo y a seguir". Cabe recalcar que las victorias de Orestes contra sus rivales con relativa facilidad estaba provocando críticas al programa entre la audiencia que veía lo "aburrido" en lo que se estaba convirtiendo el espacio.

No obstante, Orestes también ha comentado este hecho histórico: "Más fuerte que el vinagre Jaime. Estamos muy motivados, como siempre digo".